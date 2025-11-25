أقيمت أمس الاثنين الموافق 23 نوفمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالمنافسة في مختلف البطولات.

ومن أبرز نتائج أمس، فوز منتخب البرتغال على نظيره البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم تحت 17 عام،

نتائج مباريات أمس الاثنين

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد إيفرتون - (0-1)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

إسبانيول ضد إشبيلية - (2-1)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

تورينو ضد كومو - (1-5)

ساسولو ضد بيسا - (2-2)

نتائج مباريات دوري أبطال آسيا

ناساف كارشي ضد تراكتورسازي - (0-1)

الدحيل ضد الاتحاد - (4-2)

شباب الأهلي ضد الغرافة - (2-0)

الأهلي ضد الشارقة - (0-1)

نتائج مباريات كأس العالم تحت 17 عامًا

النمسا ضد إيطاليا - (2-0)

البرتغال ضد البرازيل - (0-0) فوز البرتغال بركلات الترجيح

