مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

نتائج مباريات أمس الاثنين

كتب - محمد عبد السلام:

02:00 ص 25/11/2025

مانشستر يونايتد وإيفرتون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقيمت أمس الاثنين الموافق 23 نوفمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالمنافسة في مختلف البطولات.

ومن أبرز نتائج أمس، فوز منتخب البرتغال على نظيره البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم تحت 17 عام،

نتائج مباريات أمس الاثنين

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد إيفرتون - (0-1)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

إسبانيول ضد إشبيلية - (2-1)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

تورينو ضد كومو - (1-5)

ساسولو ضد بيسا - (2-2)

نتائج مباريات دوري أبطال آسيا

ناساف كارشي ضد تراكتورسازي - (0-1)

الدحيل ضد الاتحاد - (4-2)

شباب الأهلي ضد الغرافة - (2-0)

الأهلي ضد الشارقة - (0-1)

نتائج مباريات كأس العالم تحت 17 عامًا

النمسا ضد إيطاليا - (2-0)

البرتغال ضد البرازيل - (0-0) فوز البرتغال بركلات الترجيح

اقرأ أيضًا:

"هداف متصدر الدوري".. من هو زكريا الدهشوري المرشح للانضمام للأهلي؟

بعد قرار حفظ بلاغ تجارة الأعضاء.. القصة الكاملة لقضية الراحل ابراهيم شيكا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مانشستر يونايتد وأيفرتون تائج مباريات اليوم تائج الدوري الإنجليزي تائج مباريات الدوري الإيطالي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 قرارات وكواليس صادمة.. بيان عاجل من النيابة العامة في واقعة تلاميذ مدرسة السلام
الوطنية للانتخابات: 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لـ 3 أشهر ووقف الأعمال القتالية
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات
الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق
جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية