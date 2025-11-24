مباريات الأمس
صدمة للأهلي في ملف بديل وسام أبو علي

كتب : مصطفى الجريتلي

11:09 م 24/11/2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي

كشف تقرير عن موقف نادي ديبورتيفو لاكورونيا ـ متصدر دوري الدرجة الثانية الإسباني ـ من رحيل لاعبه المغربي ـ الهولندي زكريا الدهشوري.

وذكرت صحيفة "لا أوبينيون آ كورونيا" عبر تقرير لها اليوم الإثنين، أن النادي الإسباني غير مرحب بفكرة رحيل مهاجمه صاحب الـ 25 عاماً، منوهة إلى أن الشرط الجزائي بعقد اللاعب 30 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية ربطت اسم النادي الأهلي بالتعاقد مع اللاعب الذي يحل بالمركز الثالث بجدول هدافي دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ويرغب الأهلي، بحسب تقارير صحفية، تعويض مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي الذي رحلّ لصفوف نادي كولومبوس كرو الأمريكي خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

إحصائيات وسام أبو علي

وسام أبو علي، سجل 38 هدفًا وصنع 10 لزملائه خلال 60 مباراة بقميص الأهلي ثم لجأ مسؤولو القلعة الحمراء لمهاجمهم السابق محمد شريف بعد انتهاء تعاقده مع نادي الخليج السعودي.

وسجل محمد شريف بقميص الأهلي منذ عودته 3 أهداف وصنع هدفًا خلال 11 مباراة خاضها.

اقرأ أيضًا:

"هداف متصدر الدوري".. من هو زكريا الدهشوري المرشح للانضمام للأهلي؟

بعد قرار فيفا .. كم يحتاج الزمالك لرفع إيقاف القيد؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زكريا الدهشوري لأهلي سام أبو علي حمد شريف يبورتيفو لاكورونيا

