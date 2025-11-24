قرار عاجل في قضية وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

نجم الزمالك السابق ينتقد شيكو بانزا: "غير مفهوم وعنده لا مبالاة"

"الحق ينتصر".. أول تعليق من زوجة إبراهيم شيكا بعد حفظ البلاغ

كتب- محمد عبدالهادي:

عادت قضية اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، ناشئ الزمالك السابق، لتصدر المشهد مرة أخرى خلال الساعات الماضية، وذلك بعد قرار المحكمة الصادر اليوم الإثنين.

وكانت هبة التركي زوجة الراحل إبراهيم شيكا، قد تلقت بلاغات من إحدي الشخصيات بتورطها في الإتجار بالأعضاء وتسببها في وفاة زوجها بعد بيع "كليته".

ما الجديد في قضية الراحل ابراهيم شيكا والإتجار في الأعضاء؟

وكشف المستشار جلال صوابي، محامي هبة التركي في تصريحات خاصة لموقع مصراوي أن الجهات المختصة في قضية اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، قررت حفظ البلاغ المقدم بتجارة الأعضاء ضد هبة التركي.

هذا القرار يعني أن الجهة المعنية قررت إنهاء التحقيق في هذا البلاغ وعدم إحالة الموضوع للمحاكمة.