مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

إيفرتون

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

اشبيلية

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

قرار عاجل في قضية وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

كتب : محمد عبد الهادي

04:29 م 24/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم شيكا (4)
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم شيكا (3)
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم شيكا (8)
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم شيكا (7)
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم شيكا (11)
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد عبدالهادي:

عادت قضية اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، ناشئ الزمالك السابق، لتصدر المشهد مرة أخرى خلال الساعات الماضية، وذلك بعد قرار المحكمة الصادر اليوم الإثنين.

وكانت هبة التركي زوجة الراحل إبراهيم شيكا، قد تلقت بلاغات من إحدي الشخصيات بتورطها في الإتجار بالأعضاء وتسببها في وفاة زوجها بعد بيع "كليته".

ما الجديد في قضية الراحل ابراهيم شيكا والإتجار في الأعضاء؟

وكشف المستشار جلال صوابي، محامي هبة التركي في تصريحات خاصة لموقع مصراوي أن الجهات المختصة في قضية اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، قررت حفظ البلاغ المقدم بتجارة الأعضاء ضد هبة التركي.

هذا القرار يعني أن الجهة المعنية قررت إنهاء التحقيق في هذا البلاغ وعدم إحالة الموضوع للمحاكمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم شيكا قضية إبراهيم شيكا تجارة الأعضاء

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية