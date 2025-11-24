مباريات الأمس
"نفتكر الموقف الأصعب".. شوبير يكشف أزمة الأهلي قبل السفر للمغرب بعد أشعة الشناوي

كتب : محمد خيري

01:20 م 24/11/2025
  • عرض 7 صورة
كشف الإعلامي أحمد شوبير، غياب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، عن السفر مع بعثة الأهلي للمغرب، استعدادا لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا للإصابة.

قال "شوبير"، في برنامجه الإذاعي: "محمد الشناوي بعد ما عمل الأشعة خلاص مش موجود ومش هيسافر مع الأهلي للمغرب، طب هتقولّي ما أنت عندك شوبير وسيحة وحمزة علاء؟ لا، مش كفاية، لأن حمزة مش مقيد".

وأضاف: "حمزة علاء رجع وبيتمرّن مع الفريق، لكن رسميًا هيتم قيده في يناير، بينما حازم جمال الناشئ هو اللي مقيد، وأعتقد إن الأهلي لازم يسافر بـ3 حراس".

وأكمل: "وخلّينا نفتكر الموقف الأصعب بكتير في نهائي أفريقيا قدّام الوداد لما اتصاب الشناوي وعلي لطفي، وفاجئنا كولر كلنا وأشرك الحارس التالت مصطفى شوبير".

واختتم تصريحاته: "كلّنا وقتها كنّا حاطّين إيدينا على قلبنا، لكنه كان عند حسن الظن وكانت شهادة ميلاده الحقيقية عند جماهير الأهلي".

