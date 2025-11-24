هل يلحق بوسام أبو علي؟.. إعلامي يكشف مفاجأة حول رحيل إمام عاشور

تسود حالة من القلق داخل النادي الأهلي عقب المستوى المميز الذي قدمه إمام عاشور في مواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا، خاصة بعد ظهور تقارير تتحدث عن اهتمام خارجي بالتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وكشف الإعلامي كريم حسن شحاتة في برنامجه عبر قناة الحياة، عن وصول عرض من أحد أندية الدوري الأمريكي لضم لاعب وسط الأهلي، وأكد أن العرض تم تقديمه عبر وكيل اللاعب آدم وطني، وهو نفس الوكيل الذي تولى صفقة انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو في بداية الموسم.

الإعلامي كريم حسن شحاتة أكد أن إمام عاشور تلقى بالفعل عرضًا من الدوري الأمريكي، مشيرًا إلى أن الأهلي من المتوقع أن يرفض رحيل اللاعب، إلا أن القيمة المالية للعرض قد تكون عاملًا مؤثرًا إذا جاءت بمبلغ كبير قد يدفع النادي للتفكير في الخطوة.

العرض يأتي رغم إعلان الأهلي في وقت سابق وقف التعامل مع وكيل اللاعب بسبب خلافات سابقة، إضافة إلى أزمة اندلعت بين النادي وإمام عاشور نتيجة ارتباطه بوكيله الذي أدلى بتصريحات إعلامية هاجم فيها الإدارة وأكد خلالها سعيه لجلب عروض خارجية للاعب.