هل يلحق بوسام أبو علي؟.. إعلامي يكشف مفاجأة حول رحيل إمام عاشور

كتب : محمد عبد الهادي

11:45 ص 24/11/2025
    إمام عاشور
    إمام عاشور
    إمام عاشور
    إمام عاشور
    إمام عاشور
    إمام عاشور
    إمام عاشور
    إمام عاشور
    إمام عاشور لاعب الأهلي
    احتفال إمام عاشور
    إمام عاشور لاعب الأهلي

تسود حالة من القلق داخل النادي الأهلي عقب المستوى المميز الذي قدمه إمام عاشور في مواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا، خاصة بعد ظهور تقارير تتحدث عن اهتمام خارجي بالتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وكشف الإعلامي كريم حسن شحاتة في برنامجه عبر قناة الحياة، عن وصول عرض من أحد أندية الدوري الأمريكي لضم لاعب وسط الأهلي، وأكد أن العرض تم تقديمه عبر وكيل اللاعب آدم وطني، وهو نفس الوكيل الذي تولى صفقة انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو في بداية الموسم.

الإعلامي كريم حسن شحاتة أكد أن إمام عاشور تلقى بالفعل عرضًا من الدوري الأمريكي، مشيرًا إلى أن الأهلي من المتوقع أن يرفض رحيل اللاعب، إلا أن القيمة المالية للعرض قد تكون عاملًا مؤثرًا إذا جاءت بمبلغ كبير قد يدفع النادي للتفكير في الخطوة.

العرض يأتي رغم إعلان الأهلي في وقت سابق وقف التعامل مع وكيل اللاعب بسبب خلافات سابقة، إضافة إلى أزمة اندلعت بين النادي وإمام عاشور نتيجة ارتباطه بوكيله الذي أدلى بتصريحات إعلامية هاجم فيها الإدارة وأكد خلالها سعيه لجلب عروض خارجية للاعب.

إمام عاشور وسام أبو علي النادي الأهلي دوري أبطال إفريقيا

