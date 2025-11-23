مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

إيفرتون

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

اشبيلية

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

الجونة يحقق الفوز على الاتحاد السكندري بثنائية في الدوري المصري (فيديو)

كتب : محمد الميموني

08:10 م 23/11/2025

أحمد حسام مدافع فريق الجونة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق فريق الجونة الفوز على حساب نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ال14 بالدوري المصري.

وسجل الهدف الأول للجونة اللاعب مروان محسن في الدقيقة الـ 7+45، قبل أن يضيف أدهم رفاعي الهدف الثاني للجونة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

وبهذا الفوز رفع الجونة رصيده إلى النقطة رقم 18، في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد فريق الاتحاد السكندرى عند النقطة رقم 8 في المركز ال 20 بجدول الترتيب



لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الجونة الاتحاد السكندري الدوري المصري الجونة والاتحاد السكندري

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية