الجونة يحقق الفوز على الاتحاد السكندري بثنائية في الدوري المصري (فيديو)

حقق فريق الجونة الفوز على حساب نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ال14 بالدوري المصري.

وسجل الهدف الأول للجونة اللاعب مروان محسن في الدقيقة الـ 7+45، قبل أن يضيف أدهم رفاعي الهدف الثاني للجونة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

وبهذا الفوز رفع الجونة رصيده إلى النقطة رقم 18، في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد فريق الاتحاد السكندرى عند النقطة رقم 8 في المركز ال 20 بجدول الترتيب





