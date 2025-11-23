مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

الجونة

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

زيسكو

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

05:15 ص 23/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    احتفالية نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
  • عرض 11 صورة
    احتفالية نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
  • عرض 11 صورة
    احتفالية نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
  • عرض 11 صورة
    مران الزمالك (5) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران الزمالك (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران الزمالك (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران الزمالك (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    ليفربول وريال مدريد (2)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة ليفربول وريال مدريد (1) (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة ليفربول وريال مدريد (3) (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام اليوم الأحد الموافق 23 نوفمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء أرسنال أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي، ومباراة الزمالك ضد زيسكو في دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

ليدز ضد أستون فيلا - 4:00 مساء - بي إن سبورت 1

أرسنال ضد توتنهام - 6:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ريال أوفييدو ضد رايو فاييكانو - 3:00 مساء - بي إن سبورت 3

ريال بيتيس ضد جيرونا - 5:15 مساء - بي إن سبورت 2

خيتافي ضد أتلتيكو مدريد - 7:30 مساء - بي إن سبورت 2

إلتشي ضد ريال مدريد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

أوكسير ضد أولمبيك ليون - 4:00 مساء - بي إن سبورت 4

بريست ضد ميتز - 6:15 مساء - بي إن سبورت 3

تولوز ضد أنجيه - 6:15 مساء - بي إن سبورت 4

نانت ضد لوريان - 6:15 مساء - بي إن سبورت 5

ليل ضد باريس أف سي - 9:45 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

لايبزيج ضد فيردر بريمن - 4:30 مساء - منصة شاهد vip

سانت باولي ضد يونيون برلين - 6:30 مساء - منصة شاهد vip

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

هيلاس فيرونا ضد بارما - 1:30 مساء - منصة starzplay

كريمونيزي ضد روما - 4:00 مساء - منصة starzplay

لاتسيو ضد ليتشي - 7:00 مساء - منصة starzplay

إنتر ميلان ضد إي سي ميلان - 9:45 مساء - منصة starzplay

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الاتحاد السكندري ضد الجونة - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

بتروجيت ضد حرس الحدود - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

كهرباء الإسماعيلية ضد زد - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الأخدود ضد الشباب - 5:05 مساء - الثمانية 3

التعاون ضد نيوم - 7:30 مساء - الثمانية 2

النصر ضد الخليج - 7:30 مساء - الثمانية 1

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم

سيمبا ضد بترو اتلتيكو - 3:00 مساء - بي إن سبورت 8

مواعيد مباريات الكونفدرالية الإفريقية اليوم

مانييما يونيون ضد ازام يونايتد - 3:00 مساء - بي إن سبورت 6

ستيلينبوش ضد اوتوهو - 3:00 مساء - بي إن سبورت 5

دجوليا ضد أولمبيك آسفي - 6:00 مساء - بي إن سبورت 8

المصري ضد كايزر تشيفز - 6:00 مساء - بي إن سبورت 6

اتحاد العاصمة ضد سان بيدرو - 9:00 مساء - بي إن سبورت 4

الوداد المغربي ضد نايروبي يونايتد - 9:00 مساء - بي إن سبورت 3

الزمالك ضد زيسكو - 9:00 مساء - بي إن سبورت 6

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم الدوري الإنجليزي اليوم الزمالك اليوم مباريات دوري أبطال إفريقيا الدوري المصري اليوم الدوري الإسباني

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصدر بـ"الكهرباء": إرجاء تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم