مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد الموافق 23 نوفمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء أرسنال أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي، ومباراة الزمالك ضد زيسكو في دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

ليدز ضد أستون فيلا - 4:00 مساء - بي إن سبورت 1

أرسنال ضد توتنهام - 6:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ريال أوفييدو ضد رايو فاييكانو - 3:00 مساء - بي إن سبورت 3

ريال بيتيس ضد جيرونا - 5:15 مساء - بي إن سبورت 2

خيتافي ضد أتلتيكو مدريد - 7:30 مساء - بي إن سبورت 2

إلتشي ضد ريال مدريد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

أوكسير ضد أولمبيك ليون - 4:00 مساء - بي إن سبورت 4

بريست ضد ميتز - 6:15 مساء - بي إن سبورت 3

تولوز ضد أنجيه - 6:15 مساء - بي إن سبورت 4

نانت ضد لوريان - 6:15 مساء - بي إن سبورت 5

ليل ضد باريس أف سي - 9:45 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

لايبزيج ضد فيردر بريمن - 4:30 مساء - منصة شاهد vip

سانت باولي ضد يونيون برلين - 6:30 مساء - منصة شاهد vip

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

هيلاس فيرونا ضد بارما - 1:30 مساء - منصة starzplay

كريمونيزي ضد روما - 4:00 مساء - منصة starzplay

لاتسيو ضد ليتشي - 7:00 مساء - منصة starzplay

إنتر ميلان ضد إي سي ميلان - 9:45 مساء - منصة starzplay

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الاتحاد السكندري ضد الجونة - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

بتروجيت ضد حرس الحدود - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

كهرباء الإسماعيلية ضد زد - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الأخدود ضد الشباب - 5:05 مساء - الثمانية 3

التعاون ضد نيوم - 7:30 مساء - الثمانية 2

النصر ضد الخليج - 7:30 مساء - الثمانية 1

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم

سيمبا ضد بترو اتلتيكو - 3:00 مساء - بي إن سبورت 8

مواعيد مباريات الكونفدرالية الإفريقية اليوم

مانييما يونيون ضد ازام يونايتد - 3:00 مساء - بي إن سبورت 6

ستيلينبوش ضد اوتوهو - 3:00 مساء - بي إن سبورت 5

دجوليا ضد أولمبيك آسفي - 6:00 مساء - بي إن سبورت 8

المصري ضد كايزر تشيفز - 6:00 مساء - بي إن سبورت 6

اتحاد العاصمة ضد سان بيدرو - 9:00 مساء - بي إن سبورت 4

الوداد المغربي ضد نايروبي يونايتد - 9:00 مساء - بي إن سبورت 3

الزمالك ضد زيسكو - 9:00 مساء - بي إن سبورت 6