الغندور يكشف تفاصيل موقف جديد من حسام وإبراهيم مع مصطفى محمد

كتب : نهي خورشيد

11:42 م 22/11/2025
  عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    حسام حسن ومصطفى محمد (1)
  • عرض 16 صورة
    حسام حسن ومصطفى محمد (2)
  • عرض 16 صورة
    حسام حسن ومصطفى محمد (5)
  • عرض 16 صورة
    حسام حسن ومصطفى محمد (3)
  • عرض 16 صورة
    حسام حسن ومصطفى محمد
  • عرض 16 صورة
    حسام حسن ومصطفى محمد (9)
  • عرض 16 صورة
    حسام حسن ومصطفى محمد (6)
  • عرض 16 صورة
    حسام حسن ومصطفى محمد (7)
  • عرض 16 صورة
    حسام حسن ومصطفى محمد (4)
  • عرض 16 صورة
    حسام حسن ومصطفى محمد
  • عرض 16 صورة
    حسام حسن في إعلان جديد (2)
  • عرض 16 صورة
    إصابة مصطفى محمد خلال مباراة نانت وباريس
  • عرض 16 صورة
    إصابة مصطفى محمد خلال مباراة نانت وباريس
  • عرض 16 صورة
    إصابة مصطفى محمد خلال مباراة نانت وباريس
  • عرض 16 صورة
    إصابة مصطفى محمد خلال مباراة نانت وباريس

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، تفاصيل تواصل المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن خلال الساعات الماضية مع مهاجم الفراعنة ونانت الفرنسي مصطفى محمد، في محاولة لتهدئة الأجواء بعد غضبه بسبب التصريحات الأخيرة.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن حسام حسن حرص شخصياً على طمأنة مصطفى محمد والتأكيد له على مكانته داخل المنتخب، مشدداً على أنه يعد من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني في تشكيل الفراعنة.

وأضاف أن التواصل جاء بعد التصريحات التي أدلى بها عقب مباراة كاب فيردي ببطولة العين الودية، والتي قال فيها إن "منتخب مصر يضم محترفين وربع"، وهو ما أثار حالة من الجدل ودفع مصطفى محمد إلى الاستياء.

واختتم الغندور قائلاً أن مصطفى محمد أبلغ المدير الفني بتقديره للموقف، وأنه جاهز دائماً لخدمة منتخب مصر.

