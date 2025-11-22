مباريات الأمس
من الموهبة الأفريقية التي ستُبهر العالم؟.. رد غير متوقع من شيكابالا

كتب : مصطفى الجريتلي

03:10 م 22/11/2025
قال نجم نادي الزمالك السابق محمود عبدالرازق "شيكابالا"، إنه يتمنى أن يتوّج المنتخب المصري بكأس أمم أفريقيا 2025 ولكنه يعتقد أن المغرب من سيفوز بها.

موعد كأس أمم أفريقيا

ومن المقرر أن تستضيف دولة المغرب بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

ورد شيكابالا على أسئلة سريعة عبر شبكة DAZN عن سيكون الموهبة الأفريقية التي ستُبهر العالم بقوله:" أعتقد أبني".

وعن أكثر لاعب يتطلع شيكابالا لرؤيته في كأس أمم أفريقيا قال: "أشرف حكيمي".

وأتم شيكابالا تصريحاته بوصف كل لاعب بكلمة، فرد بخصوص حكيمي بقوله:"عظيم"، وعن صلاح قال :"أسطورة".

وكان شيكابالا قد تواجد في المغرب للمشاركة في تقديم حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2025.

اقرأ أيضًا:
"أرسل لنا شهادة".. أحمد عبدالرؤوف يتحدث عن سبب غياب شيكوبانزا

"سينفرد بالرقم".. إنجاز ينتظر محمد صلاح خلال مباراة نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكابالا ابن شيكابالا كأس أمم أفريقيا 2025 أمم أفريقيا 2025

