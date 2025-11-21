مباريات الأمس
"تكررت قبل ذهبية باريس".. أحمد الجندي يخضع لجراحة في الكتف ويعلق

كتب : نهي خورشيد

08:08 م 21/11/2025
    الحمد لله دائماً و أبداًرحلة جديدة بتبدأ النهارده بعد إجراء عملية جراحية في كتفي الأيمن بألمانيا (2)
    الحمد لله دائماً و أبداًرحلة جديدة بتبدأ النهارده بعد إجراء عملية جراحية في كتفي الأيمن بألمانيا (3)
    الحمد لله دائماً و أبداًرحلة جديدة بتبدأ النهارده بعد إجراء عملية جراحية في كتفي الأيمن بألمانيا (1)

خضع البطل الأولمبي أحمد الجندي لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث، و المتوج بذهبية باريس 2024، لعملية جراحية في الكتف في ألمانيا.

ونشر الجندي عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوراً من خضوعه للجراحة وسط تواجد زوجته وأسرته قائلاً:"الحمد لله دائماً و أبداً.. رحلة جديدة بتبدأ النهارده بعد إجراء عملية جراحية في كتفي الأيمن بألمانيا، من ٣ سنين و نص بالظبط نفس العملية، نفس الظروف و الحمد لله كانت رحلة موفقة أُختتمت بذهبية أوليمبياد باريس ٢٠٢٤ بكرم كبير من ربنا".

وأضاف البطل الأولمبي:"يقيناً في الله تكون عودة أقوى إن شاء الله لمشوار طويل لأوليمبياد لوس أنجلوس ٢٠٢٨".

البطل الأولمبي أحمد الجندي أحمد الجندي لاعب منتخب مصر للخماسي أحمد الجندي المتوج بذهبية باريس 2024 أحمد الجندي يخضع لجراحة في الكتف

