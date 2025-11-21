"تكررت قبل ذهبية باريس".. أحمد الجندي يخضع لجراحة في الكتف ويعلق

خضع البطل الأولمبي أحمد الجندي لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث، و المتوج بذهبية باريس 2024، لعملية جراحية في الكتف في ألمانيا.

ونشر الجندي عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوراً من خضوعه للجراحة وسط تواجد زوجته وأسرته قائلاً:"الحمد لله دائماً و أبداً.. رحلة جديدة بتبدأ النهارده بعد إجراء عملية جراحية في كتفي الأيمن بألمانيا، من ٣ سنين و نص بالظبط نفس العملية، نفس الظروف و الحمد لله كانت رحلة موفقة أُختتمت بذهبية أوليمبياد باريس ٢٠٢٤ بكرم كبير من ربنا".

وأضاف البطل الأولمبي:"يقيناً في الله تكون عودة أقوى إن شاء الله لمشوار طويل لأوليمبياد لوس أنجلوس ٢٠٢٨".