علق إبراهيم صلاح المدير الفني السابق لفريق G، على أزمة اعتدائه على لاعب فريق القناطر الخيرية، في المباراة التي جمعتهما قبل أيام في دوري القسم الثاني.

وقرر مجلس إدارة جي، إقالة إبراهيم صلاح بعد الواقعة السابقة، فيما أعلنت لجنة المسابقات إيقاف الأخير لـ8 مواجهات. (طالع التفاصيل)

وقال إبراهيم صلاح في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "هذا أول تعقيب لي على المشكلة، "اتاخدت في الرجلين"، في تلك المباراة كنت أشاهدها من الخارج لأنني موقوفا للاعتراض على الحكم، وفي الدقيقة 90 فريق القناطر سجل هدفا وطبيعي الفريق يحتفل".

وأضاف: "في تلك اللحظة لاعبنا كان على الأرض مصابا، وبالتحديد على الخط عند الفريق المنافس، وأثناء الاحتفال، ناس نزلت من المدرج "وضربوا اللاعب بتاعي"، ومن الطبيعي أن أدافع عن لاعبي".

واختتم إبراهيم صلاح: "كنت أشد الذي يعتدي على لاعب دي، وكان يرتدي ملابس خروج، لماذا كان يوجد في الملعب؟ واتضح بعدها أنه لاعب في الفريق المنافس وكان خارد القائمة".

