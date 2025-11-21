وفاة مدرب حراس الألومنيوم وعصام الحضري ينعيه

خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.. أشرف بنشرقي يبحث عن رقم غائب منذ 4

توفي في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، الكابتن نور الزاكي، مدرب حراس نادي الألومنيوم، وذلك بعد معاناة طويلة من المرض أدت لوفاته.

وكان نور الزاكي يعاني من تليف في الكبد أدي لتدهور حالته الصحية وحجزه بإحدي مستشفيات الصعيد، قبل أن يتغلب عليه مرضه ويفارق الحياة.

من جانبه قدم عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق، نعيًا عبر حسابه الرسمي "X"، وكتب:" لاحول ولا قوه الا بالله كابتن نور الزاكي في ذمة الله ربنا يرحمك ويغفر لك ياغالي ربنا يجعل مرضك فى ميزان حسناتك".

جدير بالذكر أن نور الزاكي سبق وأن تولى تدريب حراس المرمى في عدد من الأندية البارزة منها: الألومنيوم، الجونة، شبان قنا، والتعدين.

