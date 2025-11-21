10 صور جديدة لبلاتي توريه وزوجته وأبنائه

خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.. أشرف بنشرقي يبحث عن رقم غائب منذ 4

يعد بلاتي توريه لاعب منتخب بوركينا فاسو والمحترف ضمن صفوف بيراميدز، من أبرز اللاعبين الأجانب في الدوري، بعدما ظهر بمستوى لافت مع السماوي في الفترة الأخيرة.

يمتلك بلاتي توريه أسرة صغيرة، وقليلًا ما يشارك اللاعب تفاصيل حياته الشخصية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ويستعرض "مصراوي"، أبرز اللقطات لظهور بلاتي توريه رفقة زوجته وأبنائه.

جدير بالذكر أن بلاتي توريه انضم لصفوف بيراميدز منذ ثلاث سنوات وبالتحديد في يناير 2022، ويعد من أكثر اللاعبين المميزين في الدوري المصري.

