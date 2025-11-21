10 صور جديدة لبلاتي توريه وزوجته وأبنائه

مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

10 صور جديدة لبلاتي توريه وزوجته

كتب : محمد عبد الهادي

03:51 ص 21/11/2025
    بلاتي توريه وزوجته
    بلاتي توريه وزوجته
    بلاتي توريه وزوجته
    بلاتي توريه وزوجته
    بلاتي توريه وزوجته
    بلاتي توريه وزوجته
    بلاتي توريه وزوجته
    بلاتي توريه وزوجته
    بلاتي توريه وزوجته

يعد بلاتي توريه لاعب منتخب بوركينا فاسو والمحترف ضمن صفوف بيراميدز، من أبرز اللاعبين الأجانب في الدوري، بعدما ظهر بمستوى لافت مع السماوي في الفترة الأخيرة.

يمتلك بلاتي توريه أسرة صغيرة، وقليلًا ما يشارك اللاعب تفاصيل حياته الشخصية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ويستعرض "مصراوي"، أبرز اللقطات لظهور بلاتي توريه رفقة زوجته وأبنائه.

جدير بالذكر أن بلاتي توريه انضم لصفوف بيراميدز منذ ثلاث سنوات وبالتحديد في يناير 2022، ويعد من أكثر اللاعبين المميزين في الدوري المصري.

بلاتي توريه وزوجته بلاتي توريه بيراميدز عائلة بلاتي توريه

