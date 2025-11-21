خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.. أشرف بنشرقي يبحث عن رقم غائب منذ 4

من الموهبة الأفريقية التي ستُبهر العالم؟.. رد غير متوقع من شيكابالا

كشف الكابتن محمد عمر، نجم منتخب مصر والاتحاد السكندري السابق والمحلل الفني الحالي بقنوات "أون سبورتس"، عن قائمته لأفضل 10 لاعبين في الدوري المصري خلال الفترة الحالية.

وأكد المدرب السابق للاتحاد السكندري في حديثه "لمصراوي" أن اختياراته جاءت بناءً على التأثير الفني والاستمرارية في الأداء.

وجاءت اختيارات "عمر" للأفضل في الدوري المصري كالتالي:

1. مروان عطية (الأهلي):

أكد عمر أن مروان يؤدي مهامه بامتياز في وسط الملعب، مشيراً إلى أنه لاعب يمتلك قابلية كبيرة للتطور ونسق أدائه في تصاعد مستمر، مما يجعله من أفضل اللاعبين في مصر حالياً.

2. محمد الشيبي (بيراميدز):

وصفه بالظهير العصري ومفتاح اللعب المحوري الذي يعول عليه فريق بيراميدز بشكل كبير، معتبراً إياه من أفضل الأظهرة المتواجدين في الملاعب المصرية.

3. فيستون ماييلي (بيراميدز):

يرى عمر أنه المهاجم النموذجي والهداف بالفطرة "كما يقول الكتاب"، مصنفاً إياه كأفضل رأس حربة في مصر في الوقت الراهن.

4. أحمد بلحاج (سيراميكا كليوباترا):

أشاد بجمعه بين مهام صانع الألعاب والقدرة التهديفية، لافتاً إلى امتلاكه مهارة عالية وذكاءً تكتيكياً كبيراً داخل الملعب.

5. أحمد فتوح (الزمالك):

أوضح أنه يمتلك مهارات استثنائية كظهير، بالإضافة إلى نزعته الهجومية الفعالة، مؤكداً أن استمراره على نفس المستوى سيمثل إضافة قوية جداً لمنتخب مصر.

6. أحمد سيد "زيزو" (الأهلي):

أثنى عمر على قدراته الفنية الخاصة، مشيراً إلى تنوع أدائه وفاعليته الكبيرة على المرمى سواء بالتسجيل أو الصناعة، واصفاً إياه باللاعب الذي يمتلك كافة مميزات النجومية.

7. ناصر ماهر (الزمالك):

اعتبره صانع ألعاب متميزاً يمتلك "رؤية كاشفة" للملعب، بجانب قدراته التهديفية، واصفاً إياه باللاعب المتكامل فنياً.

8. عبد الرحيم دغموم (المصري البورسعيدي):

وصفه باللاعب الشامل الذي يصنع الفارق دائماً لصالح فريقه، بفضل ذكائه الميداني وقدرته على التهديف.

9. مروان عثمان (سيراميكا كليوباترا):

أكد أنه موهبة واعدة جداً ويتطور من مباراة لأخرى، مشيداً بتنوع قدراته التهديفية، وتوقع له أن يكون مستقبل هجوم الكرة المصرية سواء كرأس حربة أو مهاجم ثانٍ.

10. حامد حمدان (بتروجيت):

اعتبره "الجوكر" ومحور أداء فريقه، حيث يجيد اللعب في الشقين الدفاعي والهجومي بنفس الكفاءة والمستوى.

أبرز الغيابات والأسماء المؤثرة

واختتم محمد عمر حديثه بالإشارة إلى وجود أسماء أخرى مميزة غابت عن القائمة لأسباب مختلفة كالإصابات أو تذبذب المشاركة، وعلى رأسهم إمام عاشور (الأهلي) الذي لا خلاف على موهبته، وصلاح محسن (المصري).

كما نوه إلى تألق لاعبين آخرين مثل مهند لاشين كأحد أقوى لاعبي الوسط الدفاعي، وفي الخط الخلفي أشاد بكل من محمود مرعي (بيراميدز) وحسام عبد المجيد (الزمالك)، مؤكداً أن العشرة الذين اختارهم في القائمة الرئيسية هم الأبرز من وجهة نظره حالياً.