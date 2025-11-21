مباريات الأمس
تفاصيل اقتراب الأهلي من حسم صفقة جديدة في يناير

كتب : نهي خورشيد

01:24 ص 21/11/2025
اقترب مجلس إدارة النادي الأهلي من حسم صفقة هجومية للموسم الجديد، بعد أنباء مفاوضاته مع المهاجم المالي إبراهيما ديباتي لتدعيم الفريق قبل انطلاق فترة الانتقالات المقبلة.

تفاصيل اقتراب الأهلي من حسم صفقة جديدة في يناير

وكشف جمال الغندور في تصريحات تلفزيونية أن ديباتي أبدى موافقته الرسمية على العرض المالي المقدم من القلعة الحمراء، إذ جرى الاتفاق على راتب سنوي يبلغ مليون و100 ألف دولار.

وأوضح الغندور أن اللاعب أظهر رغبة قوية في ارتداء القميص الأحمر، مشيراً أن المفاوضات باتت في مراحلها النهائية مع تبقي بعض الرتوش البسيطة التي يجري العمل على إنهائها قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

اقرأ أيضًا:

ثلاثة أبناء بينهم طيار ولاعب كرة.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة أحمد حسن

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيما ديباتي صفقات الأهلي الجديدة صفقات الأهلي في يناير مهاجم الأهلي أخبار الاهلي الأهلي اليوم

