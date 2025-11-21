إبراهيم صلاح يكشف لمصراوي كواليس جديدة في خناقة جي والقناطر

كشف إبراهيم صلاح المدرب السابق لنادي "جي"، كواليس جديدة فيما يخص أزمته الأخيرة بمباراة القناطر التي شهدت اشتباكات بين الفريقين وأدت لإيقافه 8 مباريات.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي نفي إبراهيم صلاح حدوث إصابات في المباراة، وتحديداً ما ورد عن إصابة مدرب الحراس الذي زعم أن "مناخيره اتكسرت".

وأكد إبراهيم صلاح أنه لم يسبب ضرر لأي من مدرب الحراس أو دكة البدلاء فريق القناطر، قائلاً: "ولا شفته ولا أعرف هو مين ولا جيت ناحيته".

كما قال أن الشخص الآخر الذي كان "لابس أخضر"، والذي وصف بأنه متعور، مؤكداً أنه طلب منه شهادة أمام الله بأنه قام بتقبيل رأسه وطالبه بالمسامحة.

وكشف إبراهيم أن هذا الشخص الذي يرتدي تيشيرت الأخضر ليس مدرب حراس، بل "واحد من المشجعين" الذي احتك مع أفراد الأمن ويشير إلى أن الترويج لهذه الروايات هدفها جعل الموضوع يكبر بشكل غريب.

