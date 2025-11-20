ميكالي يتحدث عبر مصراوي لأول مرة بعد أزمته مع حسام حسن

تحدث المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي، عن رأيه في العودة للتدريب في مصر مرة أخري، وارتباط اسمه بتدريب الزمالك.

وشهدت الفترة الماضية أزمة تصريحات بين حسام حسن مدرب منتخب مصر بعدما تحدث أن ميكالي كان يحصل على مقابل مادي أكبر مما يحصل عليه العميد حاليا مع الفراعنة، ولكن الأزمة انتهت سريعًا ببيان أصدره الأخير.. لمطالعة البيان اضغط هنا

وفي تصريحات خاصة لمصراوي، قال روجيرو ميكالي فيما يتعلق بأزمته الأخيرة مع حسام حسن قال:" أصدرت بيانا أوضحت ردي وكل شئ ولا جديد سأذكره".

وعن تواصل أحد المسؤولين معه قال:" لم يتواصل معي بعد الأزمة اي مسؤول او طرف لتقديم اعتذار أو توضيح الأمور عقب أزمة حسام حسن".

وبسؤاله عن امكانية عودته للتدريب في مصر أجاب:" مصر هي بيتي الثاني وأنوي بالطبع العودة لها مرة ثانية".

واختتم:" ارتبط اسمي مؤخرا بالزمالك ولكني لم أتلق أي اتصالات رسمية".

إقرأ أيضًا..

أحدهم لعب للأبيض.. 4 صفقات محتملة في صفوف الزمالك بالميركاتو الشتوي

أحدهم جزائري.. 6 لاعبين ارتبط اسمهم بالإنضمام للأهلي في يناير