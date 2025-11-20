مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

- -
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

ميكالي يتحدث عبر مصراوي لأول مرة بعد أزمته مع حسام حسن

كتب : محمد عبد الهادي

11:43 م 20/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ميكالي
  • عرض 11 صورة
    ميكالي
  • عرض 11 صورة
    البرازيلي روجيرو ميكالي
  • عرض 11 صورة
    البرازيلي ميكالي
  • عرض 11 صورة
    روجيرو ميكالي
  • عرض 11 صورة
    ميكالي يحضر قمة الشباب بين الأهلي والزمالك
  • عرض 11 صورة
    ميكالي
  • عرض 11 صورة
    ميكالي يحضر قمة الشباب بين الأهلي والزمالك
  • عرض 11 صورة
    روجيرو ميكالي (2)
  • عرض 11 صورة
    روجيرو ميكالي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي، عن رأيه في العودة للتدريب في مصر مرة أخري، وارتباط اسمه بتدريب الزمالك.

وشهدت الفترة الماضية أزمة تصريحات بين حسام حسن مدرب منتخب مصر بعدما تحدث أن ميكالي كان يحصل على مقابل مادي أكبر مما يحصل عليه العميد حاليا مع الفراعنة، ولكن الأزمة انتهت سريعًا ببيان أصدره الأخير.. لمطالعة البيان اضغط هنا

وفي تصريحات خاصة لمصراوي، قال روجيرو ميكالي فيما يتعلق بأزمته الأخيرة مع حسام حسن قال:" أصدرت بيانا أوضحت ردي وكل شئ ولا جديد سأذكره".

وعن تواصل أحد المسؤولين معه قال:" لم يتواصل معي بعد الأزمة اي مسؤول او طرف لتقديم اعتذار أو توضيح الأمور عقب أزمة حسام حسن".

وبسؤاله عن امكانية عودته للتدريب في مصر أجاب:" مصر هي بيتي الثاني وأنوي بالطبع العودة لها مرة ثانية".

واختتم:" ارتبط اسمي مؤخرا بالزمالك ولكني لم أتلق أي اتصالات رسمية".

إقرأ أيضًا..

أحدهم لعب للأبيض.. 4 صفقات محتملة في صفوف الزمالك بالميركاتو الشتوي

أحدهم جزائري.. 6 لاعبين ارتبط اسمهم بالإنضمام للأهلي في يناير

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

روجيرو ميكالي ميكالي حسام حسن منتخب مصر الأولمبي تصريحات ميكالي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة