واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة نظيره شبيبة القبائل الجزائري، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره شبيبة القبائل الجزائري يوم السبت المقبل الموافق 22 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانتظم لاعبو الأهلي الدوليون، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس 20 نوفمبر، عقب العودة من فترة التوقف الدولي مع منتخباتهم المختلفة.

وشهد مران المارد الأحمر اليوم، مشاركة الثلاثي أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور، في التدريبات بشكل كامل، مما يعني جاهزية الثلاثي لمباراة شبيبة القبائل.

وغاب عن المران الثنائي محمد عبد الله وحسين الشحات، اللذان سيغيبان عن مباراة المارد الأحمر المقبلة في دوري أبطال أفريقيا، بسبب الإصابة.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "الجيش الملكي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

وكان المارد الأحمر، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على حساب نظيره إيجل نوار البوروندي، بنتيجة هدفين دون مقابل بمجموع المباراتين، في دور الـ 32 للبطولة.

أقرأ أيضًا:

استثمار رياضي عابر للقارات.. ماذا قال تركي آل الشيخ بعد لقائه الشيخ منصور بن زايد؟

"ضغط هائل".. أحد أعضاء الجهاز الفني للأهلي يعلن رحيله عن الفريق