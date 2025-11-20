يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الخميس 19 نوفمبر الجاري، استعدادا لمواجهة فريق زيسكو الزامبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتظم لاعبو الزمالك الدوليون اليوم الخميس في التدريبات الجماعية، التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمواجهة زيسكو الزامبي.

وحرص أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شرح خلالها برنامج تدريب الفريق، ومنحهم بعض التعليمات الفنية الخاصة، لتنفيذها في الفترة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلاقي نادي الزمالك نظيره زيسكو الزامبي، يوم الأحد المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

ويشارك الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كلا من: "المصري البورسعيدي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي".

وكان الفارس الأبيض تأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ديكيداها الصومالي، بنتيجة سبعة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.

