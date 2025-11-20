مصدر يكشف حقيقة عودة طارق حامد للزمالك.. وتعنت جون إدوارد

كشف مصدر مطلع، حقيقة عودة طارق حامد لنادي الزمالك، مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، في ظل تواجده حاليا دون نادي.

ورحل طارق حامد من نادي ضمك السعودي، بنهاية الموسم الماضي، عقب انتهاء عقده، ولم ينتقل بعدها لأي نادي حتى الآن، وينتظر خوض تجربة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن هناك ضغوطات من جانب مجلس إدارة النادي على جون إدوارد المدير الرياضي، من أجل إعادة اللاعب مرة أخرى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف المصدر، أن جون إدوارد، يرى أنه لابد من النزول بمعدل الأعمار، وهو ما يجعل وجود طارق حامد صعب، مع رفضه التعامل بالعاطفة بجانب النظر لمصلحة الفريق فقط.

وشدد المصدر، أن النادي يعمل حاليا على حل أزمة القيد في المقام الأول، وبعدها يتم النظر في الأمر، في ظل رغبة طارق حامد في انهاء مسيرته والاعتزال داخل النادي الأبيض.