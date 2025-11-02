مباريات الأمس
الدوري المصري

بيراميدز

2 1
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

3 1
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

0 0
20:00

المصري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

2 1
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 1
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

3 1
19:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

1 0
22:00

مايوركا

بعد تعادل الأهلي والمصري.. جدول ترتيب الدوري الممتاز

كتب : مصطفى الجريتلي

10:08 م 02/11/2025

الأهلي ضد المصري

أٌقيمت اليوم الأحد 4 مباريات ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري.

البداية كانت بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف على ضيفه طلائع الجيش وفوز بيراميدز بثنائية مقابل هدف على ضيفه الاتحاد السكندري.

وفاز فريق سيراميكا بعد ذلك بالنتيجة ذاتها هدفين مقابل هدف على ضيفه بتروجت فيما تعادل الأهلي سلبيًا مع المصري.

جدول ترتيب الدوري بعد تعادل الأهلي والمصري

1) سيراميكا كليوباترا: 26 نقطة

2) الأهلي: 23 نقطة

3) الزمالك: 22 نقطة

4) بيراميدز: 20 نقطة

5) المصري: 20 نقطة

6) وادي دجلة: 19 نقطة

7) إنبي: 18 نقطة

8) غزل المحلة:16 نقطة

9) زد: 16 نقطة

10) مودرن سبورت: 16 نقطة

11)البنك الأهلي: 15 نقطة

12) سموحة: 15 نقطة

13) بتروجت: 15 نقطة

14) الجونة: 15 نقطة

15) حرس الحدود: 12 نقطة

16) فاركو: 12 نقطة

17) الإسماعيلي: 10 نقاط

18) طلائع الجيش:10 نقاط

19) المقاولون العرب: 9 نقاط

20) الاتحاد: 8 نقاط

21) كهرباء الإسماعيلية: 8 نقاط

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

