الدوري المصري

بيراميدز

2 1
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

3 1
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

0 0
20:00

المصري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

2 1
20:00

بتروجت

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 1
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

3 1
19:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

1 0
22:00

مايوركا

كأس السوبر.. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع المصري

كتب : محمد القرش

10:02 م 02/11/2025
تعادل النادي الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي سلبيا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 23 نقطة محتلا وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر سيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلاقي المارد الأحمر نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة المقبلة.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة الرابعة والربع عصر الخميس المقبل، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر المصري المقام في دولة الإمارات.

