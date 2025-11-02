كأس السوبر.. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع المصري

أول تعليق من أحمد الجندي بعد مشاركته في عرض افتتاح المتحف المصري الكبير

تعادل النادي الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي سلبيا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 23 نقطة محتلا وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر سيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلاقي المارد الأحمر نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة المقبلة.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة الرابعة والربع عصر الخميس المقبل، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر المصري المقام في دولة الإمارات.

