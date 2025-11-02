عودة ثنائي.. تشكيل الأهلي لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي، ياس ثورب، التشكيل الرسمي لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

وشهد التشكيل عودة أحمد نبيل كوكا ومروان عطية اللذان غابا عن المواجهة الماضية ضد بتروجيت.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 13 من الدوري المصري.

تشكيل الأهلي لمواجهة المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - جراديشار - طاهر محمد طاهر.

