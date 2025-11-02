مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

2 1
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

3 1
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

0 0
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 1
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

2 1
19:30

إلتشي

جميع المباريات

إعلان

عودة ثنائي.. تشكيل الأهلي لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

كتب : محمد القرش

06:49 م 02/11/2025

مباراة الأهلي وبتروجيت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي، ياس ثورب، التشكيل الرسمي لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

وشهد التشكيل عودة أحمد نبيل كوكا ومروان عطية اللذان غابا عن المواجهة الماضية ضد بتروجيت.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 13 من الدوري المصري.

تشكيل الأهلي لمواجهة المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - جراديشار - طاهر محمد طاهر.

اقرأ أيضًا:

مشادة بين دونجا وحسام عبد المجيد في مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش (صور)

بكاء ومغادرة.. 5 صور ترصد رد فعل بيزيرا بعد إصابته في مباراة الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي تشكيل الأهلي مباراة الأهلي الأهلي والمصري الأهلي اليوم كوكا مروان عطية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان