قرار مفاجئ من عبد الرؤوف باستبعاد لاعب الزمالك في اللحظات الأخيرة

خاض أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة طلائع الجيش، المقرر لها بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز .

جاء ذلك بعد قرار الجهاز الفني باستبعاد أحمد حمدي من قائمة الفريق لخوض مباراة طلائع الجيش.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة طلائع الجيش.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : ناصر ماهر – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان ومحمود حمدي"الونش" وأحمد فتوح وأحمد ربيع وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا وعمرو ناصر وعدي الدباغ.

وكان أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.