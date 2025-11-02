موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري والقناة الناقلة

بخطاب رسمي.. قرار عاجل من الجهة الإدارية حول انتخابات الأهلي

يواجه بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

وتقام المباراة في تمام الساعة 5 مساء على استاد "30 يونيو".

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والسكندري

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2.

ترتيب بيراميدز والاتحاد في الدوري

ويحتل بيراميدز المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز العشرين برصيد 8 نقاط.

