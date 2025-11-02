مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

إلتشي

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري والقناة الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

02:24 م 02/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    بيراميدز ضد فاركو (1)
  • عرض 8 صورة
    بيراميدز ضد فاركو
  • عرض 8 صورة
    محمد حمدي لاعب بيراميدز
  • عرض 8 صورة
    بيراميدز ضد فاركو (2)
  • عرض 8 صورة
    احتفال بيراميدز (2)
  • عرض 8 صورة
    بيراميدز ضد نهضة بركان (1)
  • عرض 8 صورة
    فريق بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواجه بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

وتقام المباراة في تمام الساعة 5 مساء على استاد "30 يونيو".

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والسكندري

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2.

ترتيب بيراميدز والاتحاد في الدوري

ويحتل بيراميدز المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز العشرين برصيد 8 نقاط.

اقرأ أيضًا:
"مفيش مليم والمنصب كبير عليه".. تعليق ناري من شوبير على قرار لبيب وجون إدوارد

فأل خير للأبيض .. ماذا قدم الزمالك تحت صافرة الحكم محمد الغازي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز موعد مباراة بيراميدز والاتحاد القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والاتحاد بيراميدز والاتحاد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"مذهل واستثنائي".. صحف عالمية تتغنى بافتتاح المتحف المصري الكبير
رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة
3.6% انخفاضا في سعر الذهب خلال أسبوع.. رئيس الشعبة يوضح السبب
الطقس الآن.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة الكبرى ومناطق أخرى
بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"