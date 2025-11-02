مباريات الأمس
هل يستغل الزمالك هدية مباراة الأهلي والمصري؟

كتب : مصراوي

12:23 م 02/11/2025
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (5)
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (6)
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (7)

تشهد منافسات اليوم الأحد من الدوري المصري عدة منافسات قوية تؤثر على ترتيب مراكز الصدارة في المسابقة.

ولعل من أبرز هذه المنافسات مباراة الأهلي التي سيستضيف بها نظيره المصري عند الثامنة من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري.

ترتيب الأهلي و المصري في الدوري

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا المتصدر وبفارق 3 نقاط عن المصري صاحب المركز الثالث ومثلها عن الزمالك صاحب المركز الرابع ومثلها عن وادي دجلة صاحب المركز الخامس والذي خاض مباراة الجولة 12.

ويعد نادي الزمالك من أبرز المستفيدين من المباراة فحال انتهائها بالتعادل أو خسارة المصري فأمامه فرصة حال فوزه طلائع الجيش للوصول إلى النقطة 22 ومن ثمّ التقدم للمركز الثالث.

وحال خسارة الأهلي سيتوقف رصيده عند النقطة 22 وسيرفع نادي المصري رصيده إلى النقطة 22 وحال فوز الزمالك على طلائع الجيش سيصل إلى النقطة 22 ذاتها وهنا قد يقفز للمركز الثاني بفارق الأهداف بحسب نتيجة الأهداف بالمباراتين.

موعد مباراة الزمالك و طلائع الجيش في الدوري

الزمالك سيستضيف نظيره طلائع الجيش عند الخامسة من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 13.

