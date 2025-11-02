مباريات الأمس
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

بورنموث

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

إلتشي

"جراديشار يقود الهجوم".. تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة المصري

كتب : مصراوي

12:01 م 02/11/2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

استقر المدير الفني لفريق الأهلي، أرني سلوت، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة المصري اليوم الأحد.

موعد مباراة الأهلي والمصري

الأهلي سيستضيف نظيره المصري عند الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام المصري

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني- ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد شكري.

خط الوسط: مروان عطية - ديانج - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه "- جراديشار ـ أحمد عبد القادر

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري

مباراة الأهلي والمصري من المقرر أن تُنقل عبر قناة أون سبورتس 1.

ترتيب الأهلي و المصري في الدوري

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط عن المصري صاحب المركز الثالث

