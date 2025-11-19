مباريات الأمس
أول تعليق من بيراميدز على مفاوضة حامد حمدان

كتب : محمد عبد الهادي

11:57 م 19/11/2025
كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن حقيقة مفاوضة اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، المحترف ضمن صفوف نادي بتروجيت.

وقال عمرو بسيوني في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "لم نفاوض الحارس محمد صبحي لاعب الزمالك كما تردد مؤخرًا وكنا نريد ضم محمود جاد فقط".

وتابع: "ماتردد عن وجود صفقة تبادلية مع نادي الزمالك للحصول علي مصطفي فتحي مقابل بعض اللاعبين عار تمامًا من الصحة، وعلاقتنا جيدة بنادي الزمالك".

وعن مفاوضة حامد حمدان قال: " حمدان من الأصل كانت بداياته مع بيراميدز، وهو لاعب جيد للغاية ولكننا لم نحدد احتياجاتنا بعد"

واختتم: "مقدرش أقول عنه حاجه ولكن في النهاية نادي بيراميدز سيدخل لضم أي لاعب يراه مميز ويحتاجه في صفوفه".

حامد حمدان عمرو بسيوني بيراميدز بتروجيت

