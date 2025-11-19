أول تعليق من بيراميدز على مفاوضة حامد حمدان

بكى عند بوابة النادي.. كيف نهض مروان عثمان من الرفض إلى قميص منتخب مصر؟

كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن حقيقة مفاوضة اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، المحترف ضمن صفوف نادي بتروجيت.

وقال عمرو بسيوني في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "لم نفاوض الحارس محمد صبحي لاعب الزمالك كما تردد مؤخرًا وكنا نريد ضم محمود جاد فقط".

وتابع: "ماتردد عن وجود صفقة تبادلية مع نادي الزمالك للحصول علي مصطفي فتحي مقابل بعض اللاعبين عار تمامًا من الصحة، وعلاقتنا جيدة بنادي الزمالك".

وعن مفاوضة حامد حمدان قال: " حمدان من الأصل كانت بداياته مع بيراميدز، وهو لاعب جيد للغاية ولكننا لم نحدد احتياجاتنا بعد"

واختتم: "مقدرش أقول عنه حاجه ولكن في النهاية نادي بيراميدز سيدخل لضم أي لاعب يراه مميز ويحتاجه في صفوفه".

