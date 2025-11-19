مباريات الأمس
بخصوص الراحل محمد صبري.. 4 قرارات من الكاف في مباراة الزمالك المقبلة

كتب : نهي خورشيد

09:17 م 19/11/2025
وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مساء اليوم الأربعاء على طلب إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بخصوص تكريم النجم الراحل محمد صبري لاعب القلعة البيضاء الأسبق، والذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي إثر حادث سير مروع بالتجمع الخامس.

وبحسب الإخطار المرسل إلى إدارة نادي الزمالك، فإن الكاف وافق على الوقوف دقيقة حداد قبل صافرة البداية، مع عرض صورة للراحل بقميص الزمالك على الشاشات الرئيسية داخل الاستاد خلال لحظة الحداد.

كما اشتملت القرارات على السماح للاعبي الزمالك بارتداء قمصان خاصة أثناء الإحماء تحمل صورة محمد صبري وعبارة "وداعاً محمد صبري"، بالإضافة إلى اعتماد الشارات السوداء خلال اللقاء.

وجاءت هذا القرار تقديراً لما قدمه صبري من عطاء كبير داخل القلعة البيضاء خلال مسيرته الطويلة الكروية.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي بنادي الزمالك بنظيره زيسكو الزامبي يوم الأحد 23 المقبل الموافق نوفمبر على استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صبري الزمالك الكاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وفاة محمد صبري الزمالك وزيسكو كأس الكونفدرالية الأفريقية

