بعد الخناقة الشهيرة.. 20 صورة ترصد قصة نادي شيكابالا "G"

بكى عند بوابة النادي.. كيف نهض مروان عثمان من الرفض إلى قميص منتخب مصر؟

رسالة من الأهلي إلى جماهيره: "التذاكر لم تنفد بعد"

تصدر محمود شيكابالا لاعب الزمالك السابق، المشهد الرياضي خلال الساعات الماضية، بعد الأزمة التي نشبت بين الفريق الذي يتولى رئاسته "جي كلوب" والقناطر الخيرية، خلال المباراة التي جمعتهما. (طالع التفاصيل)

وقرر شيكابالا، إقالة إبراهيم صلاح المدير الفني لفريق "جي" وجهازه المعاون، بعد الأحداث التي شهدتها المباراة.

أبرز المعلومات عن نادي "G"

تولى شيكابالا رئاسة نادي G، في بداية الموسم الحالي وبعد إعلان اعتزاله كرة القدم، وكان الفريق يحمل اسم "ألو إيجيبت"، قبل أن يتم تغيره لاسمه الحالي، بسبب وجود فريق آخر بالقسم الرابع يحمل نفس الاسم.

وعرف فريق G في البداية باسم "نيو جيزة"، وبعد استحواذ أحد رجال الأعمال عليه، تم تغيير اسمه، ويشارك الفريق في دوري القسم الثاني.

وينشط الفريق في مجموعة القاهرة "أ"، بدوري القسم الثاني، ويتولى إبراهيم صلاح قيادته الفنية، ويضم في صفوفه عبدالله ياسين لاعب باريس سان جيرمان السابق.