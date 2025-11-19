9 صور ترصد "خناقة" فريق شيكابالا والقناطر الخيرية

شهدت مباراة "جي كلوب" والقناطر الخيرية، اشتباكا بين الجهازين الفنيين واللاعبين، وصل إلى الإصابات الدامية، وتسبب في إقالة الجهاز الفني للأول.

ونشبت الأزمة بين الثنائي، بعد تقدم جي بالهدف الثالث، عندما اشتبك لاعبو الفريقين، ومن ثم نزول إبراهيم صلاح مدرب جي إلى الملعب، رغم إيقافه، كذلك نزول أحد لاعبي القناطر المستبعدين.

وأصدر فريق القناطر الخيرية بيانًا رسميا عن أحداث المباراة، وجاء فيه: "في البداية نُشيد بأداء الفريق والجهاز الفني في المباراة، ونشكرهم على المجهود ومحاولة حصد نقاط المباراة كاملة، ولكن قدر الله وما شاء فعل، بالإضافة إلى عوامل أخرى خارج إطار الروح الرياضية، ونتمنى من الجميع بذل كل الجهود الممكنة لمواصلة المشوار، ونعدكم كالعادة بالدعم والمؤازرة داخل الديار وخارجها".

وأضاف: :ثانيًا: توضح المجموعة لجمهور وشعب القناطر بصفة خاصة، ولجمهور الكرة المصرية بصفة عامة، ولكل المهتمين بترسيخ قيم الروح الرياضية والأخلاق والتنافس الشريف، أن ما حدث اليوم في مباراة القناطر الخيرية و«چي كلوب» لا يمت لكرة القدم بصلة، وإليكم بعض التفاصيل والأحداث: مع بداية دخول جمهور القناطر المحترم للملعب، فوجئ الجمهور برفض دخولهم رغم وجود كشوف رسمية بالأسماء طبقًا للائحة، إضافة إلى أسلوب يحمل عبارات تهديد وبلطجة من أمن النادي المنافس (الخاص أو ما يُعرف بالبودي جاردات)، مع منع أدوات التشجيع الخاصة بالجمهور".

وأوضح: "وبعد محاولات مضنية، تمكن جمهور القناطر من دخول المباراة بعد بدايتها بدقائق قليلة لدعم فريقه. ومع تقدم نادي القناطر بهدفين دون رد وانتهاء الشوط الأول بهذه النتيجة، جاء الشوط الثاني ليكشف عن الوجه القبيح للتعصب والترهيب وافتعال الأزمات والبلطجة. وبدأ لاعبو وجمهور المنافس بتوجيه السباب لجمهور القناطر بألفاظ بذيئة وإشارات غير لائقة، بل وإشارات بالذبح بعد كل هدف يحرزه المنافس، وكأنهم يمهّدون لافتعال أزمة كبيرة كان يمكن – لا قدر الله – أن تؤدي إلى كارثة، ونستعيد من خلالها ذكريات مؤلمة ما زلنا نعاني آثارها. ولم يكتفِ المنافس بذلك، بل بعد تقدمه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، افتعل لاعبوه وإداريوه مشادات داخل أرضية الملعب مع لاعبي القناطر، مصحوبة بالسباب والإشارات البذيئة".

واختتم بيان القناطر: "وجاء الحدث الأخطر بعد تسجيل القناطر هدف التعادل، حيث تحول الملعب إلى أشبه بساحة فوضى بلا رقيب، حين نزل المدير الفني للمنافس ولاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق إبراهيم صلاح إلى أرض الملعب، وتوجه نحو دكة الجهاز الفني للقناطر واعتدى ومعه عدد من الإداريين واللاعبين والجمهور على أفراد من الجهاز الفني والجماهير، ما تسبب في إصابات بالغة لعدد منهم، وتحولت أرضية الملعب إلى ساحة اشتباك دامٍ. وبعد تهدئة الأجواء، استكمِلت الدقائق المتبقية من المباراة وانتهت بالتعادل 3-3".

