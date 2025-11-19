رسالة من الأهلي إلى جماهيره: "التذاكر لم تنفد بعد"

أثار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، جدلا واسعا، عقب تصريحاته عن مصطفى محمد، مهاجم الفراعنة ونانت الفرنسي.

وقال حسام حسن في تصريحات صحفية بعد مباراة كاب فيردي: "لا يوجد لدينا إلا 2 محترفين فقط حتى لا نخدع بعضنا البعض (عندنا 2 محترفين وربع) محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد (يعني سطر وسطر)".

أزمة سابقة مع مصطفى محمد

لا تعد هذه الأزمة الأولى بين حسام حسن ومصطفى محمد، ففي مارس الماضي، وبالتحديد أثناء مباراة مصر وسيراليون، في تصفيات كأس العالم، ظهر مصطفى محمد غاضبا أثناء استبداله، وتلفظ ببعض الكلمات.

وعلق حسام حسن على تلك الواقعة، قائلا: "أنا مشوفتش حاجة بس لو الجهاز شاف فكأني شوفت وهيتعاقب.. اللاعب في منتخب مصر يجب أن يتحلى بالالتزام والانضباط".

أزمات سابقة لحسام حسن مع اللاعبين

قرر حسام حسن استبعاد أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، من مباراة معسكر الفراعنة، قبل مباراة بوتسوانا في سبتمبر الماضي، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما.

ورفض حجازي المشاركة كبديل وقتها ضد كاب فيردي، وتفاقمت الأزمة بين الثنائي، ورفض اللاعب المشاركة في المران، ليتم استبعاده بعدها.

ولا تعد أزمة حجازي الذي لم يتم استدعائه لمنتخب مصر من وقتها، الوحيدة في مسلسل أزمات حسام حسن، إذ أن الأمر بدأ منذ المعسكر الأول للعميد.

وبالتحديد عندما طلب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عدما الانضمام إلى المعسكر، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها، وتكررت الواقعة في معسكر يونيو، عندما طلب محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، عدم الانضمام لمعسكر الفراعنة، بسبب العملية الجراحية التي أجراها في يده، مما تسبب في غضب حسام حسن.

إمام عاشور وحسام حسن.. "الخناقة الأشهر"

يعتبر الخلاف بين حسام حسن وإمام عاشور، أشهر أزمات العميد مع اللاعبين، والذي انتهى باعتذار اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، عندما كتب: "ستغل الفرصة دي وأكد احترامي و تقديري للجهاز الفني لمنتخب مصر والكابتن حسام حسن وابراهيم حسن.. ودايما في خدمة منتخب مصر".

ويعود الخلاف بينهما إلى سبتمبر 2024، عندما غادر إمام عاشور معسكر منتخب مصر للإصابة، وبعدها شارك في مران الأهلي بشكل طبيعي، ليقرر حسام حسن استبعاده من المعسكرات اللاحقة.

وتفاقمت الأزمة بين الثنائي، عندما صرح إمام عاشور، بعد وصفه بأنه أحد نجوم منتخب مصر": "لا إمام عاشور نيجيري مش مصري".

وخرج حسام حسن عن صمته، ورد على إمام عاشور، وقال في مؤتمر صحفي خلال مارس الماضي: "استبعاد إمام عاشور قرار انضباطي وعودته مرهونة بالاعتذار للشعب المصري، الأخطاء التي ارتكبها إمام لا تغتفر، حيث تمارض مرتين، وامسك بقدمه مدعيا الإصابة في التدريبات دون سبب، وبعدها بيومين شارك مع فريقه".

اقرأ أيضًا:

قبل حفل جوائز الأفضل.. ماذا قدم محمد صلاح بالموسم الماضي؟



خارج المستطيل الأخضر.. أسرار وخيانات صادمة لأشهر نجوم كرة القدم



