"من مبدأ الشفافية".. الإسماعيلي يكشف حقيقة استثناء قيده من فيفا

أكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أن الإدارة القانونية بالنادي لم تتقدم بأي طلب إلى المحكمة الرياضية الدولية أو إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن فتح قيد استثنائي للنادي.

وأوضح النادي في بيان رسمي عبر موقعه، أن المجلس منذ توليه المسؤولية يحرص على مبدأ الشفافية مع جماهير الإسماعيلي.

وشدد مجلس الإدارة على أن منصات النادي الرسمية وموقعه الإلكتروني هما المصدران المعتمدان لأي أخبار تتعلق بالنادي، مطالبًا الجميع بالتكاتف في الفترة الحالية بما يتيح للمجلس العمل على إعادة النادي إلى مكانته الطبيعية والمستحقة.

جدير بالذكر، أن النادي الإسماعيلي يواجه عددا من الشكاوي الخارجية من اللاعبين بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم، تسببت في إيقاف قيده.