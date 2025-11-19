مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

"من مبدأ الشفافية".. الإسماعيلي يكشف حقيقة استثناء قيده من فيفا

كتب : محمد خيري

01:58 م 19/11/2025

فريق الإسماعيلي- أرشيغية

أكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أن الإدارة القانونية بالنادي لم تتقدم بأي طلب إلى المحكمة الرياضية الدولية أو إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن فتح قيد استثنائي للنادي.

وأوضح النادي في بيان رسمي عبر موقعه، أن المجلس منذ توليه المسؤولية يحرص على مبدأ الشفافية مع جماهير الإسماعيلي.

وشدد مجلس الإدارة على أن منصات النادي الرسمية وموقعه الإلكتروني هما المصدران المعتمدان لأي أخبار تتعلق بالنادي، مطالبًا الجميع بالتكاتف في الفترة الحالية بما يتيح للمجلس العمل على إعادة النادي إلى مكانته الطبيعية والمستحقة.

جدير بالذكر، أن النادي الإسماعيلي يواجه عددا من الشكاوي الخارجية من اللاعبين بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم، تسببت في إيقاف قيده.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الإسماعيلي فيفا المحكمة الرياضية

