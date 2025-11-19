مفاجأة.. مدرب برتغالي جديدة ينضم لجهاز الزمالك

بكى عند بوابة النادي.. كيف نهض مروان عثمان من الرفض إلى قميص منتخب مصر؟

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن جون إدوارد المدير الرياضي، قرر ضم عنصر جديد في الجهاز الفني بعد اعتذار المعد البدني السابق.

وأعلن محمد علاء المعد البدني لفريق الزمالك، اعتذاره عن الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة دون توضيح السبب.

وأوضح المصدر، أن جون إدوارد قرر استكمال الجهاز المعاون، بإضافة عنصر أجنبي جديد، قبل مواجهة الزمالك أمام زيسكو المقبلة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف المصدر، أن هناك بالفعل معد أحمال بدني برتغالي، وصل للقاهرة أمس الثلاثاء، وسوف يتواجد في مران الفريق الأبيض اليوم، لأول مرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.