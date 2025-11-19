مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

مفاجأة.. مدرب برتغالي جديدة ينضم لجهاز الزمالك

كتب : محمد خيري

11:13 ص 19/11/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    أحمد عبدالرؤوف
  • عرض 14 صورة
    أحمد عبدالرؤوف
  • عرض 14 صورة
    أحمد عبدالرؤوف
  • عرض 14 صورة
    أحمد عبدالرؤوف
  • عرض 14 صورة
    أحمد عبدالرؤوف
  • عرض 14 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري
  • عرض 14 صورة
    مران الزمالك (3) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران الزمالك (5) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران الزمالك (4) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران الزمالك (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران الزمالك (2) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن جون إدوارد المدير الرياضي، قرر ضم عنصر جديد في الجهاز الفني بعد اعتذار المعد البدني السابق.

وأعلن محمد علاء المعد البدني لفريق الزمالك، اعتذاره عن الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة دون توضيح السبب.

وأوضح المصدر، أن جون إدوارد قرر استكمال الجهاز المعاون، بإضافة عنصر أجنبي جديد، قبل مواجهة الزمالك أمام زيسكو المقبلة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف المصدر، أن هناك بالفعل معد أحمال بدني برتغالي، وصل للقاهرة أمس الثلاثاء، وسوف يتواجد في مران الفريق الأبيض اليوم، لأول مرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك مدرب الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة