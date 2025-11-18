هل يكرر مسار إنجاز الموسم الماضي بدوري أبطال أفريقيا للسيدات؟

بكى عند بوابة النادي.. كيف نهض مروان عثمان من الرفض إلى قميص منتخب مصر؟

رسالة من الأهلي إلى جماهيره: "التذاكر لم تنفد بعد"

يواجه مسار نظيره مازيمبي الكونغولي، في الثالثة عصر يوم الجمعة 21 نوفمبر، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويخوض مسار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، للموسم الثاني على التوالي، إذ أنه حصد الميدالية البرونزية في النسخة السابقة، بعد الفوز إيدو كوينز التنزاني، بركلات الترجيح.

وكان مسار أول فريق مصري، يصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات، كذلك أول فريق مصري يحقق الميدالية البرونزية، وينافس من جديد على إنجازه السابق، عندما يواجه بطل النسخة السابقة مازيمبي.

اقرأ أيضًا:

بعد غضبه من منتقديه .. ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر؟

شبيبة القبائل: لابد من الاعتراف أننا كنا نخشى مواجهة الأهلي