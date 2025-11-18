مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

هل يكرر مسار إنجاز الموسم الماضي بدوري أبطال أفريقيا للسيدات؟

كتبت-هند عواد:

11:10 م 18/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    لاعبات مسار
  • عرض 6 صورة
    لاعبات مسار
  • عرض 6 صورة
    لاعبات مسار
  • عرض 6 صورة
    لاعبات مسار
  • عرض 6 صورة
    لاعبات مسار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواجه مسار نظيره مازيمبي الكونغولي، في الثالثة عصر يوم الجمعة 21 نوفمبر، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويخوض مسار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، للموسم الثاني على التوالي، إذ أنه حصد الميدالية البرونزية في النسخة السابقة، بعد الفوز إيدو كوينز التنزاني، بركلات الترجيح.

وكان مسار أول فريق مصري، يصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات، كذلك أول فريق مصري يحقق الميدالية البرونزية، وينافس من جديد على إنجازه السابق، عندما يواجه بطل النسخة السابقة مازيمبي.

اقرأ أيضًا:

بعد غضبه من منتقديه .. ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر؟

شبيبة القبائل: لابد من الاعتراف أننا كنا نخشى مواجهة الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لاعبات مسار مازيمبي دوري أبطال أفريقيا للسيدات فريق مسار

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة