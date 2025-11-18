رسالة من الأهلي إلى جماهيره: "التذاكر لم تنفد بعد"

علق روجيرو ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأوليمبي، على تصريحات حسام حسن مدرب منتخب مصر الأول، التي تتعلق بأن ميكالي كان يحصل على مقابل مادي أكبر مما يحصل عليه العميد حاليا مع الفراعنة.

رد ميكالي على تصريحات حسام حسن

ورد ميكالي على هذه التصريحات، في بيان رسمي عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جاء نصه كالتالي: "من الجيد أن يتم ذكري، حتى عندما لا يكون الأمر دقيقا بما فيه الكفاية، التصريحات الأخيرة التي أدلى بها زميلي حسام حسن، والتي أشار فيها إلى اسمي أثناء تناوله للتحديات التي واجهها في قيادة منتخب مصر، في غير محلها إلى حد ما".

وأضاف: "مع ذلك، فقد ذكرني بمسيرتي والعمل الذي يوضح القيمة الممنوحة لخبرتي المهنية، لقد كان لي شرف أن أصبح أول بطل أولمبي مع المنتخب البرازيلي، إذا ساهمت في صناعة لاعبين مثل جابرييل جيسوس، رافينيا، ديفيد نيريس، لوكاس باكيتا، ريتشارليسون وجابرييل ماجالهايس".

وتابع: "قمت بتوجيه نيمار خلال واحدة من أفضل فتراته مع المنتخب الوطني، دربت عمالقة مثل الهلال في السعودية وأتلتيكو مينيرو البرازيلي، هما إثنان من أهم الأندية في آسيا وأمريكا الجنوبية".

وواصل: "نجحت في التأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما مع مصر، لعبنا اللقاء ضد خصم قوي، ولعبوا على أرضهم، بجانب أننا لعبنا بعشرة لاعبين فقط في النهائي، في دورة الألعاب الأولمبية بباريس، تفوقنا على إسبانيا، التي توجت في النهاية بالميدالية الذهبية".

وأكمل: "حصلنا على المركز الرابع في أولمبياد باريس، بجانب أننا صعدنا 8 لاعبين، على الأقل إلى المنتخب المصري الأول، مدرب مصر حسام حسن، تحدث بأنه صعد محمد شحاتة، محمود صابر وأسامة فيصل إلى الفريق الأول".

وأردف: " من وجهة نظري كمدرب، هؤلاء اللاعبين استحقوا التواجد في المنتخب، بعد أدائهم الكبير والثابت مع المنتخب الأولمبي، أما بالنسبة للتعليقات حول قيادة المدربين الأجانب للمنتخبات الوطنية، فيجب أن أختلف مع هذا الرأي بكل احترام".

وأوضح ميكالي: "الكفاءة، ليس لها علاقة بالجنسية، كارلو أنشيلوتي يتولى تدريب البرازيل، توماس توخيل مع إنجلترا، ماوريسيو بوتشيتينو مع الولايات المتحدة، أمثلة تدل على أن كرة القدم تقدر الجودة أكثر من الجنسية".

واختتم ميكالي تصريحاته: "بالنسبة للراتب الذي كنت أتقضاه مع مصر، فهو يتناسب مع إمكانياتي وسيرتي الذاتية، كما هو الحال في أي مهنة أو سوق عمل حول العالم، وفي النهاية، يمكن تفسير ذكر اسمي من زميلي، على أنه تقدير للعمل الذي أنجزته".

أرقام ميكالي مع منتخب مصر الأولمبي

ويذكر أن البرازيلي روجيرو ميكالي، قاد منتخب مصر تحت 23 عاما، في 17 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالهم الفوز في 9 مباريات، حضر التعادل في 3 لقاءات وتلقى الهزيمة في 5 مباريات.

وقاد ميكالي الفراعنة لحصد المركز الثاني في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، بالإضافة إلى قيادة الفراعنة إلى المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024.

والجدير بالذكر أن لاعبي المنتخب الوطني تحت 23 عاما، كانوا قد تمكنوا من تسجيل 29 هدفا رفقة الفراعنة، فيما تلقت شباكهم 21 هدفا.

