علق الإعلامي خالد الغندور، على الأنباء التي تتردد بشأن فسخ نادي القادسية الكويتي عقده مع اللاعب المصري محمود عبدالمنعم "كهربا".

وكتب "الغندور"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الصحف الكويتية، تتحدث عن فسخ نادي القادسية، التعاقد مع كهربا، لتراجع مستواه، ولا أفهم ماذا حدث لكهربا، الذي تم فسخ عقده مع الإتحاد الليبي أيضا".

وكشفت صحيفة الجريدة الكويتية، أن جهاز الكرة بنادي القادسية استقر بالتنسيق مع المدير الفني التونسي للفريق نبيل معلول على إنهاء عقد "كهربا" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أن محمود كهربا، مستواه تراجع بشدة، رغم البداية الجيدة، ولكنه حتى الآن لم يتأقلم مع الأجواء، لذلك تم الاستقرار على رحيله.

وكان محمود كهربا، انضم لنادي القادسية الكويتي، مطلع الموسم الحالي، عقب فسخ عقده مع نادي الاتحاد الليبي.