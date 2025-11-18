مباريات الأمس
"سلاح نيجيري بإنجاز عالمي" .. من هو زوبيرو مدرب وي أمام الأهلي في كأس مصر؟

كتب : مصراوي

12:32 ص 18/11/2025

أليو زوبيرو

كتب ـ محمد عبدالسلام:

يستعد فريق وي ـ المصرية للاتصالات سابقًا ـ لمواجهة قوية أمام نظيره الأهلي بعدما أوقعتهما القرعة بدور الـ 32 من كأس مصر.

ويتسلح فريق وي ـ الذي ينشط في دوري المحترفين المصري ـ بمدربه النيجيري أليو زوبيرو الذي تولى القيادة الفنية خلفًا لأحمد نبيل "مانجا" الذي تولى منصب مدير الكرة.

ونجح زوبيرو مع فريق وي في الصعود إلى دور الـ 32 من بطولة كأس مصر بعد تغلبه على فريق النجوم بركلات الترجيح.

أليو زوبيرو تولى قيادة نادي وي قادمًا من منتخب نيجيريا تحت 20 عاماً إذ قادهم لكأس العالم للشباب بعد احتلالهم المركز الثالث في بطولة إفريقيا التي أقيمت في مصر.

صاحب الـ 61 عامًا بدأ مسيرته التدريبية موسم 2018/19 مع أندية محلية ببلاده بداية من نادي ويكي توريستس ثم جومبي يونايتد موسم 2019/2020 لمدة 3 مواسم ثم نادي كانيمي ويريورز خلال الفترة من موسمي 2023/24 إلى 24/25 حين رحل لتدريب شباب نيجيريا.

أليو زوبيرو (1)

وحصد المدرب بطولة الكأس في نيجيريا بموسم 23/24 مع نادي كانيمي ويريورز.

إحصائيات زوبيرو مع المصرية للاتصالات

وحسم التعادل الإيجابي في أول مباراة لقيادة النيجيري بمسابقة دوري المحترفين، أمام فريق بترول أسيوط بنتيجة 2-2، ليرفع نقاطه إلى 19 نقطة، ويحتل المركز السادس بجدول الترتيب.

أليو زوبيرو وي المصرية للاتصالات الأهلي كأس مصر

