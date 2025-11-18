كتب ـ محمد عبدالسلام:

يستعد فريق وي ـ المصرية للاتصالات سابقًا ـ لمواجهة قوية أمام نظيره الأهلي بعدما أوقعتهما القرعة بدور الـ 32 من كأس مصر.

ويتسلح فريق وي ـ الذي ينشط في دوري المحترفين المصري ـ بمدربه النيجيري أليو زوبيرو الذي تولى القيادة الفنية خلفًا لأحمد نبيل "مانجا" الذي تولى منصب مدير الكرة.

ونجح زوبيرو مع فريق وي في الصعود إلى دور الـ 32 من بطولة كأس مصر بعد تغلبه على فريق النجوم بركلات الترجيح.

أليو زوبيرو تولى قيادة نادي وي قادمًا من منتخب نيجيريا تحت 20 عاماً إذ قادهم لكأس العالم للشباب بعد احتلالهم المركز الثالث في بطولة إفريقيا التي أقيمت في مصر.

صاحب الـ 61 عامًا بدأ مسيرته التدريبية موسم 2018/19 مع أندية محلية ببلاده بداية من نادي ويكي توريستس ثم جومبي يونايتد موسم 2019/2020 لمدة 3 مواسم ثم نادي كانيمي ويريورز خلال الفترة من موسمي 2023/24 إلى 24/25 حين رحل لتدريب شباب نيجيريا.

وحصد المدرب بطولة الكأس في نيجيريا بموسم 23/24 مع نادي كانيمي ويريورز.

إحصائيات زوبيرو مع المصرية للاتصالات

وحسم التعادل الإيجابي في أول مباراة لقيادة النيجيري بمسابقة دوري المحترفين، أمام فريق بترول أسيوط بنتيجة 2-2، ليرفع نقاطه إلى 19 نقطة، ويحتل المركز السادس بجدول الترتيب.

اقرأ أيضًا:

"مشادة وتهنئة".. لقطة مثيرة للجدل في مباراة مصر وكاب فيردي بطلها الشناوي

أول تعليق من لاعب الزمالك السابق على انضمامه للمجد الليبي



