"متعتى الأكبر" .. حكاية مجدي بطاطا نجم الكرة الشراب

جميع النجوم يؤكدون أن الكرة الشراب هى منجم المواهب لكرة القدم المصرية خلال القرن الماضي، حيث أخرجت الكثير من النجوم الذين توهجوا في المستطيل الأخضر، بقمصان الكثير من الأندية المصرية.

ومن بين هؤلاء اللاعبين ونجوم الكرة المصرية، الذين تغنت بهم الجماهير سواء داخل المستطيل الأخضر، أو في الساحات والملاعب الترابية، كان مجدي إمام الشهير بـ"بطاطا"، الذي صال وجال بقمصان أندية "الأهلي، المصري البورسعيدي والسكة الحديد".

بطاطا بالرغم من مشاركته في بطولة الدوري المصري الممتاز لأكثر من 10 أعوام، بقمصان الأندية السابقة، لكنه لا يزال يؤكد أن الكرة الشراب هى حبه الأول والأكبر، فهى تمثل له الفترة الأمتع والأفضل في حياته، قائلاً:"الكرة الشراب هى متعتي الأكبر طوال مشواري، كنت أفضل ممارستها عن ممارسة الكرة الكبيرة أو الكرة الـ 11".

ويواصل إمام تعبيره عن حبه الشديد للكرة الشراب، مؤكدا أنه كان يترك تدريبات ناديه للعب المباريات في الساحات الشعبية، "كنت أتغيب عن نادي السكة الحديد ولا أذهب إلى التدريب إلا عقب نهاية لعب الكرة الشراب، الكثير من مدربي قطاع الناشئين كانوا يطالبونني بترك ممارسة الكرة الشراب، لكنني كنت أرفض (لأنني كنت أكسب من الكرة الشراب أكثر مما أحصل عليه في النادي)".

ويحكي نجم الأهلي والمصري السابق بداية تعلقه بكرة القدم:"بدأت لعب الكرة وبالأخص ممارسة الكرة الشراب منذ الطفولة، حيث كان شقيقي الأكبر، يعلمني لعب هذه الرياضة وحببني فيها بشكل كبير، لذا استمريت في ممارسة اللعبة في حي المنيرة الذي ولدت به".

"بدأت ممارسة الكرة الشراب بشكل قوي ومستمر، من خلال تكوين فريق في حي المنيرة مع أصحابي، ثم أصبحنا نواجه فرقًا من مناطق أخرى ونواجه بعض كفريق منطقة أو حي أمام نظيره بالمنطقة أو الحي الآخر مثل المنيل أمام المنيرة أو حي الرشيدي وغيره".

وتعلق الشعب المصري في القرن الماضي، جعل لاعبي الكرة الشراب يتمتعون بشهرة كبيرة في أنحاء مصر المختلفة ومحافظاتها المتفرقة، وهو ما أكد عليه مجدي إمام: "اكتسبت شهرة كبيرة مع فريقي في لعب الكرة الشراب، لذلك أصبحت الكثير من الفرق الشهيرة والمعروفة في عالم الكرة الشراب، يرغبون في مواجهتنا مثل فرق حي المدبح، شبرا، التي كانت تملك العديد من الفرق الكبيرة مثل فريق طوسون، الذي يعتبر فريق الكرة الشراب الأصعب الذي واجهته في مسيرتي بهذه اللعبة".

ولم يكن مجدي إمام يلعب الكرة الشراب كهواية فقط، بل أنه كان يشعر بالحب الكبير لهذه الرياضة وهو ما جعله يبدع في كل لقطة أو لمسة يقدمها داخل أي ميدان أو منطقة يمارس بها هذه اللعبة، وهذه الجماهيرية جعلته مطلب للعديد من فرق الكرة الشراب، الذين تسابقوا لمنحه الأموال حتى يشارك معهم.

وحكى بطاطا: "كنت أحصل على بعض المبالغ من فرق معينة خارج السيدة زينب، حيث كانوا دائما يطلبونني بالانضمام إليهم واللعب معهم في الدورات خارج منطقة السيدة زينب"، لكن المقابل المادي كان 5 جنيهات والذي كان يعد مبلغ كبير آنذاك".

ويكشف بطاطا طريقة تنظيم بطولات الكرة الشراب، خاصة في ظل شهرتها وغزوها شوارع وأحياء مصر المختلفة في القرن الماضي: "لم يكن هناك تنظيم رسمي سواء من الوزارة أو اتحاد كرة لهذه اللعبة، لكن كان هناك بعض المناطق المشهورة بتنظيم دورات وبطولات الكرة الشراب".

وهناك مجموعة من المناطق التي اشتهرت بلعب الكرة الشراب، مثل المدبح ومنطقة القلعة الذي كان يتواجد بها شخص يسمى محروس، يقوم بتنظيم الدورات بانتظام هناك، والمبرة بطلعت حرب والعديد من الدورات في مناطق مختلفة بمصر ولكن هذه الأماكن أشهرهم.

يقول بطاطا، الذي بات على مشارف العقد السابع من عمره:"لم يكن هناك لبس أو زي موحد في الدورات للعب الكرة الشراب، لكن في بعض الدورات التي كنت أشارك بها هى دورة المبرة في طلعت حرب، يقوم بتنظيمها شخص يُدعى محمد الجندي، وكان يحرص على ظهور اللاعبين في بشكل منسق، لذلك كان يمنح كل فريق تيشرتات موحدة للمشاركة في البطولة".

وفي حي المنيرة الشعبي بمنطقة السيدة زينب، حيث خرج الكثير من أساطير ونجوم كرة القدم، كان أساسها الكرة الشراب، مثل فاروق جعفر وحمادة إمام وأسامة عرابي والعديد من نجوم وأساطير الكرة المصرية وزاملهم مجدي إمام، معظم نجوم الكرة المصرية في السابق بدأوا من الكرة الشراب، وهذا ساهم في ثقل موهبته بشكل كبير".

ويستعيد صاحب الـ 69 ربيعا ذكرياته في هذه اللعبة الصغيرة، التي كانت تجمع الكثير من الأساطير على حبها:"لعبت رفقة العديد من أساطير الكرة المصرية كرة شراب، مثل فاروق جعفر نجم مصر والزمالك، عبد العزيز حسن لاعب الأهلي السابق، عبد العزيز هنداوي لاعب الإسماعيلي، محمد عباس نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، صفوت عبد الحليم رحمه الله، وأمين دابوا وياسين نجم الزمالك السابق".

متابع دائم وحماية خاصة

"هناك الكثير من المواقف التي مررت بها في الكرة الشراب"، يحكي إمام أبرز المواقف له في هذه اللعبة:"في إحدى المرات كنت ألعب في دورة المبرة بطلعت حرب وفريقي مهزومًا بهدفين دون مقابل، ونجحت في تسجيل هدفًا، يتبقى أقل من دقيقة، وبعد ذلك قمت بتسديد كرة قبل نهاية المباراة مباشرة والكرة لفت من الخارج إلى الداخل واحتسبت هدف وسط فرحة كبيرة من المتابعين، الذين نزلوا إلى أرض الملعب فرحا بالهدف ونجحنا في الفوز باللقاء في النهاية".

وداخل منطقة المدبح حيث كان يتواجد الكثير من أساطير لعبة الكرة الشراب، إلا أن هذا الأمر لم يقلق إمام بل بات حافزًا قويًا بالنسبة له:"كنت ألعب مباراة في منطقة المدبح بجوار سينما قديمة كانت تُسمى ابن البلد، تعرض لتدخلات قوية من لاعبي الفريق المنافس".

"الراجل ده يمتعنا في الكرة مش عارفين تلعبه ضده أخرجوا من الملعب"، جملة قاله أحد الأشخاص يدعى محمد النواوي خلال متابعته للمباراة، خلال توجيه اللوم بقوة وبصوت مرتفع للاعبي الفريق المنافس لإمام بعد تدخلاتهم القوية والخشنة ضد إمام.

وتخطف اللعبة الحلوة والموهبة الفذة الأنظار دائمًا، وهو ما حدث مع مجدي إمام خلال لعبه في أحياء وساحات مصر المختلفة:"لعبة الكرة الشراب كانت تتمتع بجماهيرية كبيرة والمناطق التي كنا نلعب بها كانت تكون ممتلئة بالجماهير التي تلتف حول الملعب".

وسط مشاغل الحياة الكبيرة "والجري وراء لقمة العيش"، لم يتخلف سيف الرجل البسيط يوما، عن متابعته الدائمة لإمام في الساحات، تعبيراً عن حبه الشديد لنجمه الذي كان يمتعه في هذه اللعبة، الذي كان يجمع عليها ملايين المصريين آنذاك.

ويتذكر بطاطا هذا الموقف كأنه يحدث في الوقت الحالي وليس منذ أكثر من 40 عامًا:"وجدت أحد الأشخاص ذات مرة وأتذكره جيدًا حيث كانت مهنته "سباك" ويدعى سيف، يقف باستمرار في الموعد الذي نذهب للعب فيه لمشاهدتي، ثم يتبع خطواتي باستمرار ويشاهد كل المباريات، وفي إحدى المرات سألته عن سبب تواجده باستمرار، قال لي "جاي أتفرج عليك".

وبين كل هذه المواقف لم ينسِ بطاطا الحديث عن موقف لا يزال عالقًا في ذهنه، من قبل أسطورة هذه اللعبة وهو الراحل سعيد الحافي: "لعبت مع سعيد الحافي، وفي أول مباراة لعبتها معه، حضنني وكان سعيد بأدائي وأخبرني أنه سيأتي للعب معي باستمرار".

احتراف كرة القدم وانتقل للأهلي عن طريق الوزير

وبعد سنوات طويلة تنقل خلالها بطاطا بين كافة الساحات الشعبية للعب بطولات ودورات الكرة الشراب، اتخذ قرار احتراف هذه اللعبة في أي من أندية الدوري المصري، وهو ما دفعه إلى خوض اختبارات فريق السكة الحديد، رفقة عدد من أصدقائه الذين كانوا يشاركون معه لعب الكرة الشراب في الشارع، حينما كان يبلغ من العمر 12 عامًا فقط.

ونجح إمام في اختبارات السكة الحديد وكان في استقباله المدرب عبدالعزيز الرشيدي:"أول من دربني في الناشئين كان عبد العزيز الرشيدي، كان من المدربين الذين يحبونني جدا وعلى الرغم من عدم انتظامي في التدريبات مع الفريق في مراحل الناشئين، إلا أنه كان يحرص على تسجيلي كل موسم مع الفريق".

ويكمل: "استمريت في صفوف السكة الحديد لمدة تقترب من 13 عامًا، حيث بدأت مع الفريق بعمر 12 عامًا حتى 25 عامًا، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الأهلي، بالصدفة زاملت في السكة الحديد لاعبًا كان يصنف من أبرز لاعبي الكرة الشراب في مصر، كان يسمى القزاز ضمن صفوف فريق طوسون، مجدي كامل الذي كان يلعب رفقة فريق طوسون كرة شراب هو الآخر".

وانتقال بطاطا إلى المارد الأحمر لم يكن سهلاً، حيث احتاج إلى شخصيات كبيرة في الدولة آنذاك لإقناع مسؤولي السكة الحديد لإتمام انتقاله: "انتقالي للأهلي، جاء عقب تدخل الكثير من الشخصيات المؤثرة في الدولة آنذاك، بسبب تمسك مسؤولي السكة الحديد بي، لكن حسن حمدي تواصل مع أحد الأشخاص داخل السكة الحديد لإتمام انتقالي، ثم تدخل بعد ذلك وزير الداخلية بشكل شخصي لإتمام الصفقة".

وكانت رحلة إمام داخل القلعة الحمراء قصيرة، لكنه يصفها بأنها من الأفضل في حياته، "لعبت في الأهلي موسم واحد، لكنه كان الأفضل بالنسبة لي، زاملت العديد من النجوم مثل محمود الخطيب، إكرامي، مصطفى يونس، ثابت البطل ومحمد عباس، نجحت في تحقيق بطولتين مع النادي الأهلي، هما بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا".

والأمور لا تسير دائما كما نريد، فمثلما تمنح الكرة الشراب لمن يمارسها إمكانيات خاصة من الناحية المهارية تميزه عن غيره من اللاعبين، لكن على الجانب الآخر قد تؤثر بالسلب على بعض الجوانب البدنية له، وهو ما ظهر على إمام: "عند انتقالي للأهلي ظهر التأثير السلبي لعدم انتظامي في التدريب باستمرار في مرحلة الناشئين، الحرص على لعب الكرة الشراب فقط".

وأتم: "بعد ذهابي للمصري أصبحت أقوى بدنيًا، بعد حصولي على جرعة قوية من التدريبات لمدة عام كامل في الأهلي، واستمريت مع المصري لمدة 8 مواسم، ساهمت في وصول الفريق لنهائي الكأس مرتين".

