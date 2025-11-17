فيديو وصور لملخص مباراة مصر وكاب فيردي

"كان سابه".. تعليق مثير للجدل من خالد الغندور يتعلق بأحمد الشناوي

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

فاز منتخب مصر على نظيره كاب فيردي بركلات الترجيح بنتيجة (2-0) بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل منتخب خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين لتحديد صاحب المركز الثالث ضمن بطولة كأس العين الدولية الودية.

وتقدم منتخب كاب فيردي بهدف في الدقيقة 7 من ركلة جزاء سجلها لاعبه جاري رودريجيز فيما تعادل عمر مرموش بهدف لمنتخب مصر بالدقيقة 57.

ملخص مباراة مصر وكاب فيردي:

وبدأت المباراة بمحاولة من جانب كلا المنتخبين في السيطرة على الكرة فحصل منتخب كاب فيردي على ركلة جزاء بعد كرة مشتركة بن لاعبه ومحمد هاني الظهير الأيمن لمنتخب مصر بالدقيقة 5.

وسدد لاعب كاب فيردي جاري رودريجيز ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 7.

القائد جاري رودريجيز يضع منتخب كاب فيردي في المقدمة بهدف من ركلة جزاء ⚽✅#مصر_كاب_فيردي pic.twitter.com/uMBc1usaPb — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 17, 2025

وسيطر منتخب مصر خلال الدقائق التالية على الكرة في محاولة لإدراك التعادل فوصلت كرة طولية للاعب طاهر محمد طاهر الذي سددها من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 14 وتصدى لها حارس المرمى.

وأرسل عمر مرموش كرة عرضية في الدقيقة 19 وصلت لدونجا الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

ووصلت كرة طولية جديدة بالدقيقة 24 للاعب المنتخب طاهر محمد طاهر داخل منطقة جزاء كاب فيردي ولكن تصدى الدفاع لتسديدته.

وحصل منتخب مصر على ركلة حرة بالدقيقة 28 بعدما منع دفاع كاب فيردي عمر مرموش من استلام كرة عرضية أرسلها طاهر محمد طاهر.

وسدد عمر مرموش الركلة الحرة المباشرة من حدود منطقة جزاء كاب فيردي بالدقيقة 31 ولكن تصدى لها حارس المرمى.

وسيطر منتخب مصر على الكرة خلال الدقائق التالية ولكن دون أي خطورة على المرمى فسدد طاهر محمد طاهر كرة قوية بالدقيقة 42 تصدى لها حارس المرمى.

وأرسل لاعب منتخب مصر طاهر محمد طاهر كرة عرضية في الدقيقة 44 وصلت لزميله رامي ربيعة الذي حولها برأسه أعلى المرمى.

وسجل عمر مرموش هدف التعادل بعدما وصلته كرة طولية من زميله محمد حمدي داخل منطقة الجزاء أسكنها الشباك بالدقيقة 57.

"مادام مرموش موجود.. المنتخب المصري سيعود" 🇪🇬



النجم عمر مرموش يسجل هدف التعادل من لمسة رائعة في شباك كاب فيردي ⚽️#مصر_كاب_فيردي pic.twitter.com/EgCvW67FH5 — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 17, 2025

واستمرت سيطرة منتخب مصر على الكرة فأرسل عمر مرموش كرة بينية لزميله مصطفى محمد بالدقيقة 61 ولكن أبعدها الدفاع قبل أن تصل للأخير.

وألغت محكمة المباراة هدفًا لمنتخب مصر سجله أسامة فيصل بالدقيقة 66 من متابعة لتصدي حارس مرمى كاب فيردي لتسديدة عمر مرموش بداع وجود خطأ على مهاجم منتخب مصر.

ووصلت كرة عرضية في الدقيقة 71 للاعب منتخب مصر رامي ربيعة الذي حولها برأسه بجانب المرمى.

وشهدت الدقائق التالية عودة لاعبي كاب فيردي للسيطرة على الكرة فحصلوا على ركلة حرة مباشرة تم إرسالها داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 80 ولكن تصدى لها محمد الشناوي في النهاية.

واتجهت المباراة لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

وفاز منتخب مصر بركلات الترجيح على كاب فيردي بنتيجة (2 ـ 1) بعدما أضاع أسامة فيصل وعمر مرموش فيما أهدر كاب فيردي 4 ركلات ترجيح.

تشكيل منتخب مصر لمباراة كاب فيردي

ودخل منتخب مصر مبارا كاب فيردي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد حمدي، محمد هاني وأحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، مروان عطية ومحمود صابر

خط الهجوم: عمر مرموش، طاهر محمد طاهر ومصطفى محمد