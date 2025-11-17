مباريات الأمس
"عودة الشناوي ومرموش".. تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة كاب فيردي الودية

كتب - يوسف محمد:

05:04 م 17/11/2025
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، عن تشكيل الفراعنة الرسمي لمواجهة كاب فيردي، في بطولة كأس العين الدولية الودية بالإمارات.

ويلاقي منتخب مصر الأول نظيره منتخب كاب فيردي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة العين الودية الدولية.

وشهد تشكيل منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي، عودة الثنائي محمد الشناوي وعمر مرموش للمشاركة بشكل أساسي مع الفراعنة، بعد غيابهما عن المباراة الماضية أمام أوزباكستان.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد حمدي، محمد هاني وأحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، مروان عطية ومحمود صابر

خط الهجوم: عمر مرموش، طاهر محمد طاهر ومصطفى محمد

ويذكر أن منتخب مصر كان قد تلقى الهزيمة أمام نظيره أوزباكستان، في نصف نهائي البطولة، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "هزاع بن زايد".

منتخب مصر مصر وكاب فيردي بطولة العين الودية تشكيل منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي

