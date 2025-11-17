تشكيل منتخب مصر الثاني لمواجهة الجزائر وديا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان, عن التشكيل الرسمي لمواجهة الجزائر وديًا اليوم الإثنين، ضمن استعدادات لبطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وشهد التشكيل اعتماد طولان على حسام حسن في قيادة خط الهجوم، وإلى جواره كل من مصطفى سعد "ميسي" ومحمد مسعد.

تشكيل منتخب مصر الثاني أمام الجزائر

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: كريم العراقي – رجب نبيل – عمر فايد – كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق – غنام محمد – محمد النني.

خط الهجوم: محمد مسعد – حسام حسن – مصطفى سعد "ميسي".

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الرابعة مساءً، وذلك بعد فوز منتخب مصر في الودية الأولى أمام الجزائر بنتيجة 3-2.

