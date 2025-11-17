حقيقة مفاوضات الزمالك مع أيمن الرمادي للعودة لتدريب الفريق

كشف الإعلامي خالد الغندور حقيقة ما تردد في الساعات الأخيرة حول دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، من أجل عودته لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية أن كل ما تردد بشأن تواصل إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، مع الرمادي غير صحيح على الإطلاق، مشيراً إلى أن أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي لم يتلق أي اتصالات رسمية أو غير رسمية من مسؤولي الزمالك في هذا الشأن.

وأضاف أن إدارة البنك الأهلي متمسكة بالمدير الفني أيمن الرمادي، وتعتبره من العناصر الأساسية في مشروع الفريق خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن النادي لا يفكر مطلقاً في التفريط فيه.