حقيقة مفاوضات الزمالك مع أيمن الرمادي للعودة لتدريب الفريق

كتب - نهى خورشيد

12:05 ص 17/11/2025

كشف الإعلامي خالد الغندور حقيقة ما تردد في الساعات الأخيرة حول دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، من أجل عودته لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية أن كل ما تردد بشأن تواصل إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، مع الرمادي غير صحيح على الإطلاق، مشيراً إلى أن أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي لم يتلق أي اتصالات رسمية أو غير رسمية من مسؤولي الزمالك في هذا الشأن.

وأضاف أن إدارة البنك الأهلي متمسكة بالمدير الفني أيمن الرمادي، وتعتبره من العناصر الأساسية في مشروع الفريق خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن النادي لا يفكر مطلقاً في التفريط فيه.

أيمن الرمادي الزمالك

