جميع المباريات

طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في المغرب

كتب : مصطفى الجريتلي

04:51 م 16/11/2025
أعلن النادي الأهلي قرار مجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب، لمواجهة الجيش الملكي.

وأشار النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد، إلى أن طارق قنديل سيقوم بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع جهاز الكرة، لتوفير كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الجيش الملكي عند التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2025/26

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا قد أوقعت الأهلي في مجموعة تضم أندية: شبيبة القبائل الجزائري، الجيش الملكي المغربي، يانج أفاريكانز التنزاني.

