الكونغ فو يضمن 5 ميداليات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض

كتب : محمد خيري

02:11 م 16/11/2025

الكونغ فو

نجح لاعبو المنتخب المصري للووشو كونغ فو في التأهل إلى نهائيات الساندا خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حاليا في الرياض حتى 21 نوفمبر الجاري ليضمن بذلك الفراعنة حصد 5 ميداليات.

وتأهل الحسين وهدان لنهائي وزن 85 كجم ساندا رجال بالفوز على القرغيزي تميرلان أمانكلوف بعدم التكافؤ في الجولتين 10-0 كما تأهلت شهد حمدي لنهائي وزن 56 كجم ساندا للسيدات بالفوز على البنغالية موست خاتون 2-0 كما تأهلت حبيبة أحمد لنهائي وزن 60 كجم ساندا سيدات بالفوز على البنغالية ساكي أختر 2-0.

وتأهلت أيضا منة الله محمد لنهائي وزن 70 كجم ساندا سيدات بالفوز على الإيرانية شهربانو سيميرومي 2-0 كما تأهل يوسف حمودة لنهائي وزن 60 كجم ساندا رجال بالفوز على الآذري إيلشن أمينوف 2-0.

وتشارك مصر في منافسات دورة التضامن الإسلامي بالرياض بستة لاعبين بواقع 3 لاعبين و3 لاعبات وهم يوسف خالد، مروان عصام، الحسيني وهدان، شهد حمدي، حبيبة رمضان، منة الله محمد.

يترأس بعثة الفراعنة في دورة التضامن الإسلامي اللواء على القرقاري، معتز راضي مدير فني الساندا ورامي كامل عبد العزيز مدرب الساندا.

يتولى المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد الإفريقي والعربي والمصري للووشو كونغ فو، نائب رئيس الاتحاد الدولي حاليًا منصب المدير الفني والمسؤول عن رياضة الووشو كونغ فو ضمن فعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة بالمملكة العربية السعودية حتى 21 نوفمبر الجاري.

فيما يشارك من التحكم المصري في مباريات دورة التضامن الإسلامي كل من الحكم الدولي وليد أبو هيسة، الحكم الدولي أحمد فؤاد كما تتولى الدكتورة إنجي شريف منصب مدير الطاقم الطبي للبطولة ضمن بعثة الاتحاد الدولي المشارك في بطولة الووشو كونغ فو بدورة التضامن الإسلامي.

الكونغ فو دورة ألعاب التضامن الإسلامي المنتخب المصري للووشو كونغ

