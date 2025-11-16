آخرهم محمد صبري وشوقي.. 6 نجوم فارقوا الحياة في شهر نوفمبر

"اتفق معايا وصدمني".. كمال درويش يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع محمد صبري

أثارت وفاة نجم الزمالك محمد صبري، حزن عشاق الكرة المصرية، ليس فقط لفقدان لاعب كبير صنع تاريخًا مع الأبيض، بل لأنها تضاف إلى قائمة طويلة من لاعبي كرة القدم المصريين الذين غادروا عالمنا في شهر نوفمبر.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، قائمة اللاعبين اللذين ودعوا عالمنا في شهر نوفمبر وكان آخرهم محمد صبري نجم الزمالك.

محمد صبري رحل يوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري، بعد حادث سير مؤسف، تاركًا فراغًا كبيرًا في الملاعب وقلوب جماهيره.

محمد الجندي (13 نوفمبر 1995)، لاعب سابق للأهلي شارك مع المنتخب المصري، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1948، وكان قد وُلد في السودان

حنفي بسطان توفي بتاريخ (13 نوفمبر 1995)، أحد أعمدة الكرة المصرية في الستينات، عرف بتألقه مع المنتخب ونادي الزمالك.

محمد شوقي توفي بتاريخ (19 نوفمبر 2024)، مدافع فريق كفر الشيخ الراحل، تعرض لأزمة صحية مفاجئة أثناء إحدى المباريات، ما أدى إلى وفاته.

أما على الصعيد العالمي فهناك عدد من النجوم الذين توفوا في شهر نوفمبر، وأبرزهم:

دييجو مارادونا أٍطورة الأرجنتين، توفي في 25 نوفمبر 2020.

نيلتون سانتوس مدافع برازيلي كبير، توفي في 27 نوفمبر 2013 بسبب عدوى في الرئة.

فيرينك بوشكاش أسطورة المجر، توفي في 17 نوفمبر 2006.

