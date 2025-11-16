تريزيجيه يكشف موقف مع بن شرقي بخصوص ركلة جزاء ضد الزمالك

كشف أدم محمد صبري نجل الراحل محمد صبري نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن وصية والده الأخيرة قبل وفاته وتفاصيل الساعات الأخيرة في حياة والده.

وكان صبري رحل عن عالمنا أمس الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري، إثر تعرضه لحادث سير في التجمع الخامس، ليرحل عن عالمنا بعمر 51 عاما.

وقال أدم في تصريحات عبر قناة "ON": "والدي قالي قبل الوفاة خلي بالك من إخواتك أنا مش هفضل عايش، ويوم الوفاة كان بيشتكي ولم يذهب إلى الدكتور".

وأضاف: "والدي كان بحالة صحية جيدة، ومفيهوش أي حاجة، كان دائما بيقولي خلي بالك من أهلك وأخواتك، مكنش عاوز يوديني الزمالك علشان ميتقلش أني بلعب علشان ابن محمد صبري".

واختتم أدم تصريحاته: "أنا بلعب في مركز الظهير الأيسر، قريب من طريقة لعب والدي وأشبه طريقة لعبه في كل شئ".

ويذكر أن نادي الزمالك، كان أعلن أمس ضم أدم وشقيقه آسر إلى صفوف قطاع الناشئين للنادي، خلال الفترة المقبلة، بعد إنهاء إجراءات ضمهم من قبل نادي السكة الحديد.

