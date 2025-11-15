مرتضى منصور ينعى محمد صبري نجم الزمالك السابق

أول رد لمجلس الزمالك على وجود احتفالات في النادي رغم الحداد

نعى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، محمد صبري نجم الفارس الأبيض السابق، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الجمعة، إثر تعرضه لحادث سير مروع بالتجمع الخامس.

وكتب منصور عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ببالغ الحزن والأسى، ينعى المستشار مرتضى منصور، فقيد القلعة البيضاء الكابتن محمد صبري، أحد أبناء النادي المخلصين، وأحد رموز الجيل الذهبي الذين قدموا الكثير ورفعوا اسم الزمالك عاليًا في كل المحافل".

وأضاف: "لقد كان محمد صبري مثالًا للاعب الموهوب الخلوق، وصاحب بصمة واضحة في تاريخ نادي الزمالك، ولن ينساه جمهور القلعة البيضاء بما قدمه من إنجازات وروح قتالية وإخلاص للشعار".

واختتم منصور تصريحاته: "أتقدم بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه وجماهير نادي الزمالك، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويذكر أن صبري رحل عن عالمنا، بعمر 51 عاما، بعد تعرضه أمس الجمعة 14 نوفمبر الجاري، لحادث سير مروع.

