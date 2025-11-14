منتخب مصر الثاني يفوز على الجزائر بثلاثية في الودية الأولى

أجرى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، تبديلا اضطراريا قبل دقائق من انطلاق مباراة الفراعنة أمام أوزباكستان، في كأس العين الودية.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب أوزباكستان اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة العين الدولية.

وكان حسام حسن أعلن منذ قليل، تشكيل منتخب مصر لمواجهة أوزباكستان، الذي شهد تواجد حمدي فتحي بشكل أساسي.

وقبل دقائق من بداية المباراة، اشتكي فتحي من بعض الآلام، مما أدى إلى استبداله ودخول بدلا منه محمد شحاتة في منتصف الملعب.

وتقام بطولة العين الدولية الودية، في الإمارات خلال الفترة من 13 نوفمبر الجاري، حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

والجدير بالذكر، أن الفائز من مباراة الفراعنة أمام أوزباكستان، سيلاقي منتخب إيران في المباراة النهائية للبطولة.

أقرأ أيضًا:

تغيير مفاجئ في تشكيل منتخب مصر لمواجهة أوزباكستان

تكريم خاص ودعم مالي.. تحرك من الزمالك تجاه أسرة الراحل محمد صبري