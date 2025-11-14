مباريات الأمس
تكريم خاص ودعم مالي.. تحرك من الزمالك تجاه أسرة الراحل محمد صبري

كتب : محمد خيري

04:01 م 14/11/2025
يقيم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عزاءً لمحمد صبري لاعب الفريق السابق، الذي وافته المنية، صباح اليوم، إثر حادث سير في التجمع الخامس.

وقال مصدر مطلع لمصراوي: "الزمالك يقيم عزاء للراحي محمد صبري، يوم الأحد المقبل، في مسجد الحامدية الشاذلية".

وأضاف: "هناك تكريم خاص من الزمالك لمحمد صبري، وجلسة مع زوجته قريبا، لعرض معاش شهري أو دعم مالي".

وتوفي محمد صبري، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع في التجمع الخامس.

